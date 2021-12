Estrazioni Lotto: l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi martedì 21 dicembre 2021 a partire dalle ore 20

Lotto

In occasione di martedì 21 dicembre 2021 si tiene il primo appuntamento settimanale in compagnia delle attesissime estrazioni del Lotto che guideranno il mese verso l’amata feta del Natale. Nuova occasione per i tanti giocatori di tentare la fortuna e sfidare la sorte puntando alle combinazioni estratte sulle ruote per accaparrarsi i succulenti premi messi in palio. I sorteggi si terranno come al solito a partire dalle ore 20:00 nelle sedi di Roma, Napoli e Milano e saranno consultabili anche sul nostro giornale The Social Post. Come ogni martedì, anche oggi 21 dicembre avverranno anche le estrazioni dei numeri vincenti del Million Day e del Superenalotto.

Estrazioni Lotto: le tipologie di giocata

Il gioco del Lotto è una lotteria che si basa sul pronosticare l’uscita di alcuni numeri sulle rispettive ruote di estrazione, con la possibilità di scegliere da un minimo di 1 numero ad un massimo di 10 numeri per giocata.

Vi è una vasta gamma di tipologie di puntata tra i quali i tanti appassionati possono scegliere, optando per quella che più li soddisfa in base alle proprie necessità.

Vediamo qui sotto quali sono, chiarendo di cosa si tratta:

Numero estratto : la previsione che il numero scelto sia sorteggiato tra quelli che compongono le combinazioni delle ruote;

: la previsione che il numero scelto sia sorteggiato tra quelli che compongono le combinazioni delle ruote; Estratto determinato : si scommette che il numero scelto esca in una determinata posizione di estrazione (esempio: il numero 53 come terzo estratto della ruota di Cagliari);

: si scommette che il numero scelto esca in una determinata posizione di estrazione (esempio: il numero 53 come terzo estratto della ruota di Cagliari); Ambo : scommessa sulla combinazione di due numeri scelti;

: scommessa sulla combinazione di due numeri scelti; Ambetto : questa tipologia di giocata consente di poter vincere quando i propri numeri pronosticati non sono stati sorteggiati con esattezza ma ne viene sorteggiato uno dei 2 e l’altro è il numero precedente o successivo a quello giocato (esempio: se si giocano con ambetto 25 e 70 si vincer con le seguenti combinazioni: 25-69, 25-71, 24-70 ed infine 26-70);

: questa tipologia di giocata consente di poter vincere quando i propri numeri pronosticati non sono stati sorteggiati con esattezza ma ne viene sorteggiato uno dei 2 e l’altro è il numero precedente o successivo a quello giocato (esempio: se si giocano con ambetto 25 e 70 si vincer con le seguenti combinazioni: 25-69, 25-71, 24-70 ed infine 26-70); Terno: la scelta di una combinazione che mette insieme 3 numeri;

la scelta di una combinazione che mette insieme 3 numeri; Quaterna: una giocata che presenta un pronostico formato da 4 numeri;

una giocata che presenta un pronostico formato da 4 numeri; Cinquina: la scommessa sulla giocata che comprende una combinazione di 5 numeri.

Estrazioni Lotto: la quaterna e le sue varianti di gioco

Tra tutte le giocate sopra elencate ci occuperemo ora della quaterna, spiegando cosa è e ricordando che il semplice pronostico esatto della quaterna, ovvero la combinazione composta da quattro numeri, arriva a pagare su singola ruota fino a 120 mila volte la posta giocata.

Vediamo quali sono le definizioni:

Quartina : è la semplice combinazione di 4 numeri ed è spesso usato come sinonimo di quaterna;

: è la semplice combinazione di 4 numeri ed è spesso usato come sinonimo di quaterna; Quartine Radicali: sono costituite da 8 serie composte da 4 numeri. Sono composte da un primo numero compreso tra 1 e 8; il secondo numero è dato da suo zerato (così detto perché basta aggiungere uno zero al primo numero scelto, esempio 3 e 30); un terzo numero che è composto dal gemello del primo scelto (esempio: 3 e 33); ed infine un quarto numero che è dato dal primo numero scelto affiancato dal 9 (esempio: 3 e 39).

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.