Frasi Augurio Buon Natale 2021 con biglietti e messaggi originali, pensieri divertenti e citazioni celebri

In vista delle festività natalizie, è interessante pensare a frasi originali e divertenti per augurare un Buon Natale a amici, parenti e conoscenti, sorprendendoli e facendoli sorridere.

In vista delle prossime festività natalizie, in molti si staranno chiedendo cosa scrivere sui biglietti di auguri e sui messaggi, da regalare o inviare ad amici, compagni o parenti per inviare pensieri di affetto. Per evitare di ricorrere alle classiche frasi già viste e riviste nel corso degli anni, proponiamo alcuni suggerimenti di frasi originali.

Messaggi di auguri di Buon Natale non banali

La banalità è uno dei più grandi rischi che preoccupano chi desidera scrivere un biglietto di auguri ai propri cari.

Per evitare di incappare in frasi fredde e di rito, è necessario servirsi della propria immaginazione. Niente frasi brevi e sbrigative come “Buon Natale da…” quindi. Per esprimere tutto il proprio affetto alla persona che legge, è meglio dare voce ai sentimenti. Così facendo, si avrà la certezza di far sentire speciale e unico il destinatario del messaggio a cui ci rivolgiamo.

Auguri di Natale con frasi celebri e citazioni

Se le frasi fatte possono risultare fredde e impersonali, le citazioni o le frasi delle canzoni, possono aiutare a esprimere un sentimento senza che sia necessario sforzarsi d utilizzare troppa creatività.

Sicuramente saranno apprezzate frasi poetiche ed eleganti, o qualsiasi tipo di frase che possa ricordare il legame fra chi invia il messaggio di auguri e chi lo riceve.

“Il Natale è l’amore in azione. Ogni volta che doniamo, è Natale“, diceva per esempio Dale Evans Rogers. “Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno”, le parole di Stephen Littleword.

“Colui che ha una grande ricchezza in sé stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre” osservava invece Arthur Schopenhauer.

Frasi divertenti per augurare un Buon Natale

Se l’ironia è una caratteristica di chi scrive o se si desidera strappare un sorriso alla persona che riceve il biglietto di auguri, è possibile scrivere messaggi divertenti.

Così facendo, si potrà anche spezzare un po’ dalla dolcezza e dal romanticismo fiabesco che spesso pervadono i momenti di festa natalizia.

“Per questo Natale avrei voluto inviarti qualcosa di divertente, sexy, sorprendente, tenero, dolce e divertente. Poi però fortunatamente ho cambiato idea. Buon Natale!” può essere una simpatica idea.

“Vorrei fare gli Auguri di Natale ad una persona sorprendente, brillante e decisamente stupenda. Ma considerando che gli auguri di Natale non me li posso mica far da solo… allora li faccio a te! Buon Natale” è un altro modo di far sorridere chi legge.