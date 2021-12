Iscrizioni a scuola, la piattaforma è attiva dal 20 dicembre: cosa si può fare e come funziona

Cronaca Italia

È attiva la nuova procedura di abilitazione per non arrivare impreparati al momento di iscrivere i propri figli al nuovo anno scolastico: ecco come funziona.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 inizieranno ufficialmente il 4 gennaio. Per non arrivare impreparati all’attesissimo momento, dal 20 dicembre è possibile procedere a un’abilitazione della piattaforma per imparare a conoscerla e a compilare correttamente la domanda. Ecco come funziona e come si fa ad accedere.

Iscrizione a scuola, che cos’è la procedura di abilitazione attiva dal 20 dicembre

Dal 4 al 28 gennaio 2022 i genitori potranno procedere a iscrivere i propri figli per l’anno scolastico 2022-2023, scegliendo l’istituto e l’indirizzo preferiti.

Per arrivare preparati a questa importante scadenza è stata istituita una procedura per prendere confidenza con la piattaforma per l’iscrizione. È stata attivata il 20 dicembre e si svolge completamente online. La procedura di abilitazione è raggiungibile tramite il sito del Ministero dell’Istruzione e, come primo passaggio, richiede l’accesso tramite credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, oppure con Carta di Identità Elettronica CIE o eIDAS, electronic IDentification Authentication and Signature.

Dopo aver effettuato l’accesso cliccando su “accedi al servizio”, come spiega Skuola.net, la piattaforma dovrebbe mostrare una richiesta di conferma o integrazione dei dati, così da poter poi procedere all’abilitazione del servizio. In questo modo i genitori oppure coloro che esercitano la responsabilità genitoriale avranno effettuato il primo accesso e, a partire dal 4 gennaio 2022, potranno procedere subito con la domanda di iscrizione.

Scuola, come funziona la domanda di iscrizione e come si compila

Dopo l’abilitazione, ai genitori sarà richiesto di compilare la domanda di iscrizione nella finestra temporale dedicata.

Ecco cosa aspettarsi dalla domanda e quali saranno i campi da compilare:

Dati alunno. La prima sezione che si incontrerà sarà relativa ai dati anagrafici e di residenza. Si potrà anche inserire il codice meccanografico della scuola di provenienza, che però non sarà obbligatorio;

e di residenza. Si potrà anche inserire il codice meccanografico della scuola di provenienza, che però non sarà obbligatorio; Dati famiglia. In questa parte occorrerà confermare e/o integrare le informazioni del genitore o chi esercita la potestà genitoriale, per esempio telefono, email, residenza e domicilio. Si dovrà esprimere anche la scelta circa l’insegnamento della religione cattolica e inserire i dati relativi a eventuali disabilità;

o chi esercita la potestà genitoriale, per esempio telefono, email, residenza e domicilio. Si dovrà esprimere anche la scelta circa l’insegnamento della religione cattolica e inserire i dati relativi a eventuali disabilità; Dati scuola. Qui occorrerà elencare in ordine di priorità le scuole o i centri di formazione professionale a cui indirizzare la domanda. Sarà richiesto anche il codice identificativo di ciascuna;

professionale a cui indirizzare la domanda. Sarà richiesto anche il codice identificativo di ciascuna; Conclusione. È la fase in cui si inoltra la domanda, avendo però cura di visualizzarne l’anteprima per verificare di averla compilata correttamente.

Dopo l’invio, le scuole prescelte riceveranno la richiesta e il sistema inoltrerà automaticamente una ricevuta di conferma d’invio della domanda sulla casella mail scelta dal genitore. Le famiglie riceveranno tramite mail anche gli aggiornamenti sullo stato della domanda.