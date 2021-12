Manuel Bortuzzo incontra il padre al Grande Fratello Vip: sorpresa emozionante nel giardino della Casa

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip incontro emozionante per Manuel Bortuzzo, che in giardino ritrova il padre Franco. Sorpresa speciale per il concorrente in diretta.

Manuel Bortuzzo è protagonista di un commovente incontro con il padre nel giardino del Grande Fratello Vip. Il giovane nuotatore ritrova una delle figure fondamentali della sua vita, pronta a dargli una carica e un’energia per continuare il suo percorso a Cinecittà. “Ti amo, mi hai insegnato a vivere” le dolcissime dichiarazioni al figlio, il quale non trattiene l’emozione.

Manuel Bortuzzo incontra papà Franco: l’incontro al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip emozione fortissima per Manuel Bortuzzo in giardino, divenuto nel corso di queste settimane teatro di commoventi incontri.

Il giovane nuotatore ritrova infatti il padre, venuto per regalargli una ventata di gioia e di affetto e per rivolgergli parole di supporto per il proseguo del suo percorso a Cinecittà. In giardino il concorrente viene freezato, mentre dalla porta fa capolino il padre: “È arrivata la bomba dell’energia, di ciò che hai adesso bisogno. Se facciamo un riassunto dei 3 mesi che hai fatto: chapeau, sei stato veramente all’altezza di tutto. Hai fatto gioire tutti, tutta l’Italia ti ha guardato.

Tutte le persone ti amano. Sono venuto qua per dirti che ti amo, mi hai insegnato a vivere, perché io non ho mai visto mio figlio piangere“.

Alle dolcissime parole indirizzate al figlio fanno seguito altre dichiarazioni al miele: “So benissimo che nel percorso hai fatto tanta fatica. Ci sono stati momenti difficili, facili, ma ora ho visto che hai trovato una tua serenità“.

Manuel Bortuzzo e il rapporto con il padre: “Non ci serve altro“

Alfonso Signorini interviene chiedendo al signor Franco un giudizio su Manuel Bortuzzo e il suo rapporto con Lulù Selassié: “Io adesso posso dirti che ha una serenità sua, tranquilla.

All’inizio era un po’ tormentato. Se lui sta bene, ha 22 anni, sa le scelte che deve fare, quindi che decida lui“.

Prende parola anche Manuel Bortuzzo, sfreezato dalla produzione, il quale ringrazia il padre per tutto il supporto donatogli: “Posso solo dirgli che lo ringrazio, so che fa un lavoro di backstage nella mia vita veramente importante. Però quando siamo così, questo è il risultato e basta. Non ci serve altro“.