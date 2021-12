The Bourne Identity: la trama ed il cast del film in onda su Rete4 martedì 21 dicembre

Programmi TV

Torna in televisione la saga che racconta le gesta del personaggio di Jason Bourne. Nella prima pellicola della serie arrivata nelle sale cinematografiche nel lontano 2022, il protagonista ex agente segreto è interpretato da Matt Damon e si trova a dover ricostruire tutta la sua vita per capire la sua identità dopo che è stato colpito da una amnesia in seguito alle ferite riportate nel corso della sua ultima missione. Il film The Bourne Identity va in onda oggi martedì 21 dicembre 2021 su Rete4 a partire dalle ore 21:30 circa. La trama completa, il cast e le curiosità sul film.

The Bourne Identity: il cast e le curiosità sulla pellicola

The Bourne Identity è un film del 2002 diretto da Doug Liman, regista e produttore statunitense che si è occupato solo del primo capitolo della saga.

Il film è infatti tratto dal romanzo Un nome senza volto di Robert Ludlum del 1980, seguito poi da tre pellicole che lo hanno reso una saga di successo e dal titolo di The Bourne Supremacy (del 2004), The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (uscito nel 2007) e Jason Bourne (capitolo conclusivo che ha debuttato nel 2016).

Protagonista principale di questo film e di tutta la saga in generale è ovviamente l’amato Matt Damon, affinacato da svariati personaggi che gli ruotano intorno o per aiutarlo come Franka Potente, oppure per dargli a caccia come i personaggi interpretati da Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Julia Stiles.

The Bourne Identity: la trama del film

Il protagonista si sveglia privo di memoria su di un peschereccio italiano che lo ha salvato in mare aperto ed inizia sin da subito a cercare di scoprire chi possa essere.

Dopo aver scoperto di avere un congegno impiantatogli sotto la pelle, decide di dirigersi nella banca dove vi sono gli effetti personali del numero di un conto bancario rinvenuto nel congegno.

Da qui inizierà un viaggio per il mondo intero che lo porterà a scappare da sinistri individui che lo vogliono togliere di mezzo e disposti a tutto per farlo. Avrà a che fare con spietati assassini che a differenza sua conoscono sia la sua identità che le sue abilità negli scontri a fuoco e non solo.