Million Day Estrazione 22 dicembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Torna il gioco del Million Day in occasione di mercoledì 22 dicembre 2021, per fare compagnia ai suoi affezionati giocatori con la possibilità di portarsi a casa un milione di euro. L’appuntamento arriva puntuale a partire dalle ore 19:00 e sarà possibile sin da qualche minuto dopo consultare la combinazione vincente che è in grado di far vincere tanti succosi premi.

Tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica:

Million Day: i dati delle ultime estrazioni

Il mese di dicembre ha finalmente iniziato a dare i suoi frutti con la lotteria del Million Day che in occasione di sabato 11 dicembre ha dato la prima vincita quando a Priolo Gargallo, in Sicilia, grazie ad una giocata singola da 1€ un fortunato giocatore si è aggiudicato la cifra messa in palio dal primo premio.

Non finiscono qui le soddisfazioni poiché a distanza di pochi giorni è arrivato il 197° milionario della storia della lotteria. Un fortunato giocatore in Campania e più precisamente a Carinola, in provincia di Caserta, sabato 18 dicembre ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata singola da 1€.

Spulciando tra le statistiche delle vincite di questo mese quindi, si tratta del secondo vincitore al momento dopo che lo scorso mese di novembre si era fermata a ben 3 nuovi milionari.

Nel mese di novembre infatti la sorte ha remiato i fortunati giocatori nei concorsi del 14 e 15 novembre e poi anche del 21. La vittoria di lunedì 15 novembre si è verificata all’indomani di quella tenutasi a Vico, nel Lazio, quando il giocatore in questione, del quale ovviamente non si hanno notizie sulla sua identità, è riuscito a vincere 1.000.000€ grazie ad una giocata plurima dal valore di soli 2€.

La terza vittoria del mese è stata invece messa a segno domenica 21 novembre, quando il Million DAY ha premiato nuovamente un giocatore con la vincita massima.

Il comune fortunato questa volta è stato quello di Volla, nel sud Italia in provincia di Napoli, grazie a come spesso accade ad una giocata da 1€.

Il dato delle vittorie messe a segno in generale nel gioco a partire dal 2018 è così aggiornato a ben 197 nuovi milionari, con invece il dato di questo 2021 che si porta fino ad adesso a 51 vincitori.

Gioca al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.