Pinocchio: il film del regista Matteo Garrone va in onda su Rai1 in prima visione assoluta

La nuova riprosizione del grande classico di Collodi va in onda per la pimra volta assoluta su Rai1. Scopri il cast e la trama del film che vede una delle ultime partecipazioni al cinema dell'indimenticabile Gigi Proietti.

La proposta di Rai1 per la prima serata di mercoledì 22 dicembre 2021 è una prima visione assoluta che di certo stupirà tutta la famiglia con il riadattamento di una delle fiabe più famose del nostro Paese. L’apprezzato regista Matteo Garrone ci fa infatti riassaporare la storia e le avventure di Pinocchio a partire dalle ore 21:30 circa sul primo canale. Il burattino di legno più famoso al modo e tutti gli altri iconici personaggi come Geppetto, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe ed anche Mangiafuoco, qui interpretato da una delle ultime apparizioni al cinema dell’indimenticato Gigi Proietti.

Scopri tutta la trama, il cast e le curiostà della pellicola.

Pinocchio: il cast e le curiosità del film in onda su Rai1

Pinocchio è un film del 2019 co-scritto, diretto e co-prodotto da Matteo Garrone, regista romano apprezzatissimo dal grande pubblico per la sua trasposizione cinematografica di Gomorra oltre che con il film fantastico Il racconto dei racconti. La pellicola è un nuovo adattamento filmico del romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio.

Storia di un burattino scritto da Carlo Collodi.

Il film è stato molto apprezzato dalla critica che lo ha insignito da 15 candidature all’edizione 2020 dei David di Donatello, vincendo ben cinque statuette e trionfando nelle categorie di Miglior scenografo, Miglior truccatore, Miglior costumista, Miglior acconciatore e Migliori effetti speciali visivi. Ha inoltre ricevuto 2 candidature agli Oscar nelle categorie Migliori costumi e Miglior trucco senza però riuscire ad imporsi.

Il cast degli attori vede come indiscusso protagonista il giovane attore che interpreta Pinocchio dal conosciuto nome di Federico Ielapi, bambino prodigio del nostro cinema già apparso in pellicole di successo come Quo vado?

. Al suo financo un parterre di attori unico come Roberto Benigni nei ruolo di Geppetto, che in questa pellicola chiude il suo rapporto con la favola di Collodi e si impone come unico attore al mondo ad aver interpretato padre e figlio protagonisti dela storia. Compaiono anche Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vacth ed anche l’indimenticato ed indimenticabile Gigi Proietti nei panni di un toccante Mangiafuoco.

Pinocchio: la trama della pellicola

Geppetto è un falegname povero e solo che vorrebbe solo avere un po’ di compagnia da un figlio che non ha mai avuto.

Imbattutosi nello spettacolo del Mangiafuoco pieno di marionette decide di costruirsene una che gli tenga la mano nella sua vecchiaia. Mastro Ciliegia gli fornirà un pezzo di legno di pino diverso da tutti gli altri, capace di parlare ed interagire con lui che chiamerà Pinocchio.

Da qui partiranno le avventure del giovane protagonista della fiaba tra personaggi fantastici come la Fata Turchina e strani animali parlanti come il Grillo che poi di fatto rappresenta la sua coscienza. Sarà un lungo viaggio alla ricerca di diventare un vero bambino in grado di non dire più bugie e mostrarsi sincero e di cuore nei confronti di tutti e di suo babbo Geppetto in primis.