Test psicologico della Gestalt: gorilla, tigre, albero o pesci. Cosa dice di noi ciò che vediamo per primo

Sai che...

La psicologia della Gestalt è una corrente incentrata sulla percezione e l’esperienza che ciascuno di noi a o fa della realtà che lo circonda. Tra i tanti test appartenenti a questa corrente, il più famoso riguarda il disegno con un gorilla, una tigre e un albero. Osservando l’immagine, la prima delle tre figure che sarà captata dalla mente potrà fornire una serie di aspetti sulla personalità: un modo di conoscere meglio se stessi e le proprie caratteristiche.

Il test psicologico della Gestalt: il gorilla

Se la prima figura vista è il gorilla significa che siete delle persone molto critiche verso voi e verso gli altri.

Non sopportate di perdere tempo e siete sempre alla ricerca di nozioni e idee che vi possano arricchire. Avete un’intelligenza vivace che vi porta a provare fin quando non raggiungete il meglio.

Tendete spesso a sopraffare gli altri per imporre la vostra visione delle cose. Proprio per via di questa tendenza caratteriale però, rischiate di comportarvi in maniera scorretta e poco rispettosa. Imparate ad ascoltare ciò che hanno da dire.

Il test psicologico della Gestalt: la tigre

Nel caso in cui la tigre sia la prima figura captata dalla vostra mente, ciò significherebbe che siete persone piene di determinazione e coraggio.

Perseguite i vostri obiettivi senza mai arrendervi e senza curarvi degli altri. Siete persone istintive, che non hanno paura di farsi guidare dal proprio fiuto e di lasciare uscire i propri modi spesso irrazionali.

L’istinto che vi contraddistingue, però, ha un lato negativo: rischiate di ferire le persone mentre vi fate largo per la vostra strada, e di non chiedere consiglio quando ne avreste bisogno, cadendo così in un atteggiamento pericolosamente arrogante. Ascoltate i consigli di chi vi ama e non scambiate un piccolo ostacolo per un fallimento senza ritorno.

Il test psicologico della Gestalt: l’albero

Se a catturare la vostra attenzione è stato l’albero, significa che siete persone che si fanno guidare dalla logica e dal raziocinio nella propria quotidianità, anche troppo.

Siete ottimi leader e siete capaci di affrontare e risolvere anche i problemi che la vita vi presenta.

Il lato negativo sta nel fatto che spesso vi lanciate alla rincorsa di progetti estremamente ambiziosi e non riuscite a rimanere con i piedi per terra, ancorati alla realtà. Il vostro legame al raziocinio, inoltre, limita la portata dei vostri sogni e potrebbe farvi rinunciare ad esperienze emotivamente incredibili.

Il test psicologico della Gestalt: i pesci

Infine, se la prima figura che avete visto è quella dei pesciolini, ciò significa che siete delle persone creative e che amano la libertà. Siete degli spiriti liberi e amate godervi il momento. Considerate le altre persone come una parte fondamentale della vita e trovate aspetti positivi in chiunque.

Siete persone di grande sensibilità e soffrite tantissimo i tradimenti e le delusioni di chi vi sta intorno.