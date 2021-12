Uomini e Donne anticipazioni 22 dicembre: la sfida di ballo natalizia tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Uomini e Donne

Tina Cipollari dà la sua opinione, sempre molto diretta, sulle vicende che accadono nello studio di Uomini e Donne, da numerosi anni. L’opinionista commenta ogni conoscenza tra i protagonisti del parterre con la stessa forza ed è spesso colei che fa scaturire le più grosse polemiche.

Tra i vari protagonisti del dating show di cui s’interessa particolarmente Tina Cipollari, il suo bersaglio preferito è senza dubbio Gemma Galgani. L’opinionista e la Dama torinese sono protagoniste di battaglie verbali quasi quotidianamente.

Ma, nella puntata del 22 dicembre, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, le cose tra le due andranno diversamente, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Tina Cipollari e Gemma Galgani saranno protagoniste di una sfida.

Uomini e Donne anticipazioni 22 dicembre: clima disteso tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono nemiche da anni a Uomini e Donne. La Dama torinese accusa l’opinionista di essere la causa della fuga di molti suoi corteggiatori. Tina Cipollari, dal canto suo non apprezza il modo di porsi di Gemma Galgani con gli uomini. Secondo l’opinionista, inoltre, Gemma Galgani è alla ricerca solo di Cavalieri molto più giovani di lei.

Nell’ultima puntata, però, Tina Cipollari ha dato dei consigli costruttivi alla Dama torinese, sedendosi anche al centro dello studio accanto a lei. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, anche nella puntata del 22 dicembre, Tina Cipolalri e Gemma Galgani non litigheranno. Le due protagoniste del dating show saranno, invece, impegnate in una gara di ballo.

Uomini e Donne anticipazioni 22 dicembre: sfida di ballo a tema natalizio

La puntata del 22 dicembre di Uomini e Donne sarà l’ultima a essere messa in onda prima della pausa natalizia. Come da tradizione, la redazione del programma televisivo realizzerà un video di auguri per il telespettatori.

Ma anche Tina Cipollari e Gemma Galgani, secondo le anticipazioni, saranno protagoniste di un siparietto a tema natalizio. Tra le due avrò luogo una sfida di ballo, appunto, sulla melodia di una canzone di Natale.

La sfida sarà vinta dall’opinionista del dating show.