Alessandro Basciano, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip: età, vita privata e Uomini e Donne

Grande Fratello

Alessandro Basciano è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, già noto al pubblico delle reti Mediaset per la partecipazione a Uomini e Donne e a Temptation Island. Il suo ingresso nella casa è stato accolto con grande entusiasmo da alcune coinquiline.

Chi è Alessandro Basciano: la sua famiglia

Alessandro Basciano è nato il 1° giugno 1989, sotto il segno dei Gemelli, a Genova, oggi ha 32 anni ed è alto 1 metro e 85 centimetri. Ha un legame stretto con la mamma Giovanna e la sorella, Giorgia Nicole. Quest’ultima è una modella che ha partecipato a Ciao Darwin di Paolo Bonolis.

Alessandro Basciano, vita privata: le relazioni e il figlio

Basciano è padre di Nicolò, figlio avuto dalla relazione con Clementina Deriu.

La relazione tra i due è durata 5 anni e a quanto pare per loro non sarebbe stato facile lasciarsi. Al magazine di Uomini e Donne ha riferito che sono stati anni di relazione con alti e bassi, ma vissuti intensamente. Sarebbe stata proprio l’ex fidanzata a mettere un punto alla storia. Anche dopo la separazione, Alessandro e Clementina si sentono tutti i giorni, per il bene del figlio.

Ad oggi Alessandro è single, anche se è stata confermata qualche frequentazione. Una delle più recenti sarebbe quella con Erjona Sulejmani, modella albanese ed ex moglie del giocatore del Zurigo, con un lungo passato nel campionato italiano, Blerim Džemaili.

Alessandro Basciano, le passioni del concorrente del GF VIP

Il profilo Instagram di Alessandro Basciano ha il nome di @Iam_alebasciano, e conta circa 410mila followers. Proprio sui suoi social si possono capire le attività che lo appassionano di più. La prima su tutte sono le macchine, infatti è il proprietario di una concessionaria di auto di lusso. Un’altra sua passione è il mondo del fitness come si può vedere dal fisico.

Alessandro Basciano e la carriera nel mondo dello spettacolo

Alessandro Basciano nella stagione 2019/2020 ha partecipato a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, come corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche.

Il percorso nel programma per il 32enne non è stato dei migliori, poiché è spesso stato nel mirino degli altri concorrenti e del pubblico. La tronista Giulia, anche se rimasta colpita fisicamente da Alessandro, non l’ha scelto perché non sarebbe riuscita a fidarsi, mentre alla fine ha scelto Daniele.

Dopo Uomini e Donne, nel 2020 ha partecipato a Temptation Island, come tentatore, mettendo in difficoltà la relazione della coppia formata da Valeria e Ciavy.

Il 17 dicembre 2021, dopo tante voci sulla sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, ha fatto il suo ingresso nella Casa. Nella clip di presentazione, ha speso buone parole per due concorrenti in particolare, Soleil Sorge e Sophie Codegoni.