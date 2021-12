Bonus casa 2022, tutte le agevolazioni in arrivo per rinnovare case e condomini: i dettagli

Economia

Non solo Superbonus 110%, nella Legge di Bilancio compaiono numerosi altri bonus per la casa. Ecco che cosa si potrà rinnovare nel 2022 e quali sono le novità rispetto all’anno che sta per concludersi.

Il bonus mobili raddoppia nel 2022: quali sono le novità in arrivo

In Legge di Bilancio 2022 sono attese le proroghe di numerosi bonus legati alla casa. Il bonus mobili è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 e, per l’intero anno 2022, il tetto massimo sarà portato a 10.000€. Per gli altri anni in cui sarà attivo, invece, tale quota massima tornerà a valere 5.000€ come nel corso del 2021. Il bonus mobili consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute per acquistare grandi elettrodomestici e arredi, purché siano inserite in un contesto di ristrutturazione di un immobile.

Per questo motivo è richiesto che gli elettrodomestici appartengano a una classe energetica non inferiore alla A+ o, nel caso di forni e lavasciuga, alla A. Come fa sapere l’Agenzia delle Entrate, tra i mobili inclusi nel tetto spesa dell’agevolazione possono rientrare letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione “che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

Manovra 2022, prorogato anche il bonus verde: che cos’è e quanto vale

Nel 2022 sarà ancora possibile usufruire del bonus verde, prorogato anch’esso fino al 31 dicembre 2024. Si presenta sotto forma di detrazione Irpef al 36% per la sistemazione a verde di case e condomini. Il limite massimo di spesa è pari a 5.000€ per unità immobiliare e la detrazione sarà erogata in 10 anni di rate annuali di pari importo. Il bonus verde permette di coprire i costi sostenuti per la realizzazione e sistemazione di impianti di irrigazione, coperture a verde, pertinenza o recinzioni, pozzi, giardini pensili, ma anche l’acquisto di piante e alberi.

Infine, sono agevolabili anche le spese sostenute per gli interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Che cos’è il bonus barriere architettoniche e chi sono i beneficiari

Nel 2022 è in arrivo uno speciale bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Si presenterà come detrazione Irpef al 75% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo e avrà un massimale di spesa pari a 96.000€, eventualmente da moltiplicare per il numero di unità immobiliari.

Si potrà usufruire per edifici già esistenti, escluse le pertinenze, per interventi sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari che siano finalizzati a sostituire o installare impianti volti a eliminare o a limitare almeno dell’80% la barriera architettonica. Nel bonus saranno incluse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, così come gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Il bonus barriere architettoniche potrà essere utilizzato anche da società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati.