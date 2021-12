Bruno Barbieri: quanto costa mangiare nei ristoranti dello chef stellato e giudice di MasterChef Italia

TV e Spettacolo

Tra programmi televisivi e ristoranti stellati, lo chef bolognese Bruno Barbieri è, ormai da qualche anno, una delle prime persone in Italia per patrimonio e compensi incassati. Oltre al suo famoso bistrot Fourghetti, situato nel centro storico di Bologna e aperto nel giugno del 2016, lo chef è titolare di vari altri ristoranti innovativi come la Locanda Solarola di Castelguelfo e il Trigabolo di Argenta. Quasi tutti i suoi ristoranti hanno due Stelle Michelin.

Bruno Barbieri: quanto costa mangiare nei suoi ristoranti

Per mangiare in uno dei ristoranti di Bruno Barbieri, ordinando un menù composto da tre portate, più un dessert scelto dallo chef, si spendono circa 65 euro a persona.

A questa cifra vanno poi sommato i vini, che partono dai 25 euro e arrivano fino ai 50 euro, se si scelgono le tipologie più pregiate. Antipasti e primi hanno prezzi relativamente abbordabili. Il costo degli antipasti spazia dai 12 euro ai 20 euro per pietanze più particolari. Per i primi si paga tra i 13 e i 22 euro a piatto.

Per quanto riguarda i secondi, i prezzi aumentano leggermente. Si spendono tra i 22 e i 30 euro per le specialità o le carni particolari. I dolci, invece, hanno nuovamente dei prezzi che oscillano tra i 12 e i 14 euro.

Quanto costa mangiare al bistrot Fourghetti

Il bistrot Fourghetti di Bruno Barbieri fino a qualche anno fa, proponeva la scelta tra il Fourghetti Lunch ed il classico menù alla carta.

Il primo aveva un prezzo e dei piatti fissi. Il menù alla carta, invece, comprende piatti di vario tipo. Resta comunque possibile scegliere dei percorsi di degustazione. Mentre il menù fisso costava 28 euro a persona, i prezzi per un menù completo con la formula degustazione oscillano sempre fra i 55 e gli 85 euro a persona. Il costo varia a seconda del numero di portate che compongono la cena o il pranzo in questione.

Tra i piatti più interessanti proposti dalla carta ci sono la coscia d’oca al barbecue, i tortellini ripassati con fonduta di Parmigiano e la coppa Machiavelli.