Caduta libera – Campionissimi: seconda puntata del torneo di campioni di Gerry Scotti. Anticipazioni e ospiti

A distanza di una settimana torna l’appassionante quiz condotto da Gerry Scotti che nei giovedì del periodo natalizio farà compagnia ai telespettatori di Canale 5 anche in prima serata. Il secondo appuntamento lo speciale torneo di Caduta libera metterà di fronte ancora una volta i campioni più rappresentativi del gioco dopo la partenza emozionante di settimana scorsa.

Dopo che settimana scorsa Nicolò Scalfi ha nuovamente rimpinguato il suo bottino sforando gli oltre 800mila euro di vincite nel programma, giovedì 23 dicembre 2021 su Canale5 a partire dalle ore 21:40 ci proverà Gabriele Giorgio, secondo superconcorrente di Caduta libera Campionissimi.

Anche in questa puntata sopra le botole del gioco non ci saranno solo i campionissimi del gioco ma anche degli importanti ospiti famosi pronti in due a partecipare come concorrenti per una causa benefica mentre gli altri allieteranno il pubblico come superospiti di puntata. Scopri di chi si tratta e leggi le anticipazioni di oggi.

Caduta libera – Campionissimi: la seconda puntata del torneo

Torna in onda giovedì 23 dicembre 2021 con una nuova puntata speciale l’avvincente quiz condotto da Gerry Scotti che porterà a sfidarsi tutti i campioni della sua lunga storia.

A partire dalle ore 21:40 circa andrà in scena il secondo appuntamento con Caduta libera – Campionissimi, lo speciale che accompagnerà i telespettatori di Canale5 in 4 imperdibili appuntamenti che presenteranno il meglio del gioco e la presenza di qualche gradito superospite.

Dopo l’esordio con il botto di settimana scorsa, dove il supercampione Nicolò Scalfi si è dimostrato l’uomo da battere e si è portato a casa altri 85mila euro, al centro dello studio sulla botola più importante ci sarà il campione Gabriele Giorgio che dovrà andare a caccia di premi da raccogliere sotto i passi nero o bianco per approdare al gioco finale.

Caduta libera – Campionissimi: gli ospiti della seconda puntata

A cercare di mettergli i bastoni tra le ruote al supercampione di puntata ci penseranno nuovamente altri 8 storici campioni ai quali si aggiungono come al solito 2 personaggi famosi pronti a cimentarsi con le domande del quiz per cercare di non cadere al piano di sotto.

Nella seconda puntata parteciperanno all’evento in qualità di giocatori l’attrice Roberta Giarrusso ed il conduttore de Le Iene Nicola Savino. In più il pubblico potrà godersi la partecipazione straordinaria di Elettra Lamborghini, The Kolors, Gabriele Cirilli e Iva Zanicchi per godere della loro simpatia e delle loro esibizioni.