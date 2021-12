Chi è Alessandra Martines, la protagonista di Fantaghirò: cosa fa oggi la ballerina e attrice italiana

TV e Spettacolo

Alessandra Martines manca dagli schermi italiani da oltre 4 anni. In molti la ricordano per il suo ruolo da protagonista in Fantaghirò, ma negli anni si è occupata di molto altro.

Alessandra Martines è un’attrice e ballerina italiana naturalizzata francese, conosciuta per la essere stata la protagonista della serie Fantaghirò, che quest’anno compie 30 anni. Negli anni ha preso parte a molte produzioni, ma in molti continuano a ricordarla per il suo importante ruolo.

Alessandra Martines, gli esordi: da ballerina ad attrice in Fantaghirò

Alessandra Martines nasce a Roma il 19 settembre 1963, negli anni è diventata famosissima per il ruolo nella serie tv Fantaghirò, ma la sua carriera non è iniziata dalla recitazione. All’ età di 15 anni, debutta infatti come ballerina, si esibisce su grandi palchi, come quello dell’Opera di Zurigo e successivamente a New York.

Prende parte a importanti rappresentazioni teatrali, tra cui la Carmen, un’opera comica di Georges Bizet, e Fedra al Teatro dell’Opera di Roma.

Dopo numerosi anni, inizia ad avvicinarsi al mondo televisivo e ad abbandonare il teatro. Inizia ad affiancare volti importanti, come Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. Il ruolo che la consacra al successo e la fa amare dal grande pubblico è quello ottenuto con la serie tv Fantaghirò, grazie al quale, per l’enorme successo riscosso, nel 1992, vince il Telegatto come miglior protagonista.

Per celebrare i 30 anni dall’esordio di Fantaghirò in tv, a partire da sabato 25 dicembre verrano trasmesse le puntate della nota serie. A mandarle in onda sarà proprio la rete in cui era approdata inizialmente: Canale 5. Le puntate saranno trasmesse tra le 2 e le 4 del mattino.

Chi è oggi Alessandra Martines: la sua vita privata, i mariti e i figli

Alessandra Martines non ha mai abbandonato il mondo dello spettacolo, ma la sua ultima serie trasmessa in Italia risale al 2017, ben 4 anni fa.

Si tratta de Il bello delle donne. Successivamente ha preso parte ad alcune pellicole del cinema francese.

Da qualche anno sembra aver messo in pausa il ruolo di attrice. Oggi la si può seguire sui social, attiva su Instagram con il nome di @alessandramartinesofficial, dove condivide qualche foto di adesso, ma soprattutto ricordi del passato da attrice e ballerina.

Alessandra, di recente ha annunciato il suo divorzio da Cyril Descours. L’attore francese ha 20 anni in meno di lei e dalla loro storia è nato il figlio Hugo. Alessandra ha un’altra figlia, Stella, nata da una relazione precedente, con il regista francese, Claude Lelouch, con cui è stata sposata fino al 2009.