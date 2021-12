Chi è Plaxy Exton, la moglie di Giorgio Locatelli, famoso chef e giudice di Masterchef Italia

Chi è

Plaxy Exton e lo chef Giorgio Locatelli sono fianco a fianco da quasi 30 anni. Il marito, in parecchie interviste, la definisce come il pilastro della famiglia e colei che lo ha aiutato in tutte le sue decisioni più importanti. Oggi, i due lavorano insieme alla Locanda Locatelli, il loro ristorante situato a Londra.

Chi è Plaxy Exton: carriera e vita privata della moglie di Giorgio Locatelli

Plaxy Cornelia Exton è nata a Londra nel 1964. Ha vissuto parte della sua infanzia a Los Angeles, dove abitava con i genitori. A 14 anni ha lasciato l’America ed è tornata in Inghilterra da sola, dove ha svolto molti lavori: “Detestavo gli Stati Uniti: ho detto ai miei che sarei stata via per tre settimane, non sono più tornata.

Ho lasciato la scuola, mi sono mantenuta come cameriera, ho fatto mille lavori, ho allestito set per riviste e video musicali“. Quando viveva a Camden era vicina di casa dell’attrice Kate Winslet. Ha raccontato a Il Corriere che è diventata una delle migliori amiche di Kate quando quest’ultima, per sfuggire ai paparazzi, si rifugiò nel giardino di Plexy.

Oggi Plexy lavora alla Locanda Locatelli, ristorante che ha aperto insieme al marito Giorgio nel 2002 e che si trova in una delle zone più lussuose di Londra.

Plaxy non ama rendere pubblica la sua vita privata e cerca di stare quanto più possibile lontana dai riflettori. Il suo profilo Instagram è riservato solo alla famiglia e agli amici.

La storia d’amore tra Giorgio Locatelli e Plaxy Exton

Plaxy e Giorgio Locatelli si sono conosciuti nel 1989 ma si sono fidanzati nel 1992, quando lei aveva già avuto il figlio Jack da una vecchia relazione. Il 5 agosto del 1995 si sono sposati e 1 anno dopo sono diventati i genitori di Margherita.

Nel 2014, a causa di un incendio, marito e moglie sono stati costretti a chiudere le attività per alcuni mesi.

In quel momento Plaxy ha spinto lo chef a prendere parte ad alcuni format televisivi, sia inglesi che Italiani, in modo da ampliare la sua notorietà.

Da quasi 30 anni insieme, marito e moglie non vivrebbero bene la lontananza. Plaxy Locatelli, parlando sempre con Il Corriere, ha confessato che le prime 2 stagioni di Masterchef Italia a cui ha preso parte Giorgio hanno messo a dura prova la loro vita: “Lontani non siamo felici. Tra set e trasferte può stare via anche 5 mesi. Lui a Milano, io a Londra al ristorante. Ci siamo sentiti spesso tristi“.