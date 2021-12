Estrazioni Lotto: l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi giovedì 23 dicembre 2021 a partire dalle ore 20:00

Lotto

Secondo appuntamento settimanale con il gioco del Lotto da vivere e passare in compagnia delle sue amate estrazioni. Si terrà infatti oggi giovedì 23 dicembre 2021 il nuovo sorteggio delle combinazioni sulle ruote più amate in Italia vche si terranno nelle storiche sedi di Roma, Milano e Napoli con la speranza che il clima natalizia possa portare in dono svariate vittorie a chi prenderà parte al concorso. Scopri tutti i numeri estratti nel sorteggio del Lotto di oggi giovedì 23 dicembre 2021 a partire dalle ore 20:00.

Estrazioni del Lotto: come prendere parte ai concorsi

Il Lotto e le sue combinazioni vincenti, come accade ogni giorno da tanti anni a questa parte, sono disponibili nei 3 giorni indicati per le estrazioni che sin tengono alle ore 20:00.

I tre appuntamenti divenuti ormai un must per gli appassionati delle lotterie italiane si tengono ovviamente il martedì, il giovedì ed anche il sabato, ovviamente salvo fatto eventuali comunicazioni differenti che solitamente si tengo intorno ad alcune festività italiane.

Per chi lo volesse è possibile prendere parte alle estrazioni del Lotto andando direttamente di persona in ogni ricevitoria autorizzata, giocando da remoto attraverso l’App My Lotteries oppure consultando il sito ufficiale www.lottomatica.it.

La compilazione della schedina con il pronostico dei numeri che verranno estratti può avvenire fino alle ore 19:30 del giorno dell’estrazione, per poi riprendere dalle 21.30 alla mezzanotte, mentre invece è possibile giocare in qualsiasi momento nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì ed eventualmente domenica.

Lotto: i numeri estratti martedì 21 dicembre 2021

Per chi se li fosse persi riportiamo i numeri estratti in occasione di martedì 21 dicembre 2021, con i dati che vengono comunicati sempre da Lottomatica poco dopo le estrazioni delle ore 20:00.

Come sempre nelle sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni si sono tenute alle ore 20:00 ed i risultati sono stati consultabili a partire da qualche minuto dopo sulle piattaforme di riferimento ed anche sul nostro giornale The Social Post.

Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

Ruote 1°

Estratto 2°

Estratto 3°

Estratto 4°

Estratto 5°

Estratto BARI 90 52 55 28 53 CAGLIARI 38 65 59 20 87 FIRENZE 53 35 5 17 18 GENOVA 73 57 28 5 29 MILANO 77 37 20 53 22 NAPOLI 23 18 38 70 57 PALERMO 81 18 87 78 22 ROMA 71 79 82 38 63 TORINO 64 33 88 75 73 VENEZIA 34 71 59 86 31

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.bIl telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.