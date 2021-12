Fantaghirò, Kim Rossi Stuart oggi: cosa fa e vita privata dell’attore che ha interpretato Romualdo

TV e Spettacolo

Kim Rossi Stuart è un celebre attore italiano, diventato famoso anche grazie al ruolo di Romualdo in Fantaghirò. Oggi lavora ancora come attore, ma è anche regista e ha vinto molti premi.

Kim Rossi Stuart è un attore italiano che ha riscosso un discreto successo per aver recitato in film come il ragazzo dal kimono d’oro e Romanzo Criminale. Ma un ruolo in particolare lo ha reso popolare tra la generazione anni ’90, quello di Romualdo in Fantaghirò. A 30 anni dal primo approdo in TV della miniserie Fantaghirò, i fan si domandano cosa faccia oggi.

Kim Rossi Stuart: il successo dopo Fantaghirò

Attualmente Kim Rossi Stuart ha 52 anni e prosegue nella sua carriera da attore nel mondo del cinema italiano. Come segnala Vanity Fair, nel 2019 è convolato a nozze con l’attrice Ilaria Spada.

Con lei, Kim ha poi avuto due figli. Il primo è nato nel 2009 ed il secondo nel 2011. Per il prossimo anno, invece, sarebbe previsto l’arrivo di un terzo figlio per la coppia. La carriera di attore di Kim Rossi Stuart procede a gonfie vele. Nel 2020, ha infatti recitato in Gli anni più belli (regia di Gabriele Muccino) e Cosa sarà (regia di Francesco Bruni). Kim ha anche esordito nel 2007 come regista, con il film Anche libero va bene, con cui ha vinto un David di Michelangelo ed un Nastro di argento come miglior esordiente. Nel 2016 ha invece scritto, diretto ed interpretato il film Tommaso.

Kim Rossi Stuart: gli esordi, il successo ed il rapporto con Fantaghirò

Kim esordisce come attore a soli 5 anni in Fatti di gente perbene, e riscuote un certo successo con Il ragazzo dal Kimono d’oro. La fama, però, arriva proprio con il ruolo di Romualdo nella miniserie Fantaghirò, di Lamberto Bava, al fianco di Alessandra Martines. Come segnalato da Vanityfair, quello di quest’anno è il trentesimo anniversario di Fantaghirò, che andò in onda, per la prima volta, in due parti: il 22 e 23 dicembre 1991.

La serie ottenne da subito un buon successo, tanto da essere distribuita in diversi Paesi e diventare, con il tempo, un vero cult.

Eppure, date le ristrettezze economiche con cui si girava, Fantaghirò fu diviso in diversi episodi. Ogni sequel veniva realizzato in base alla decisione di Kim Rossi Stuart di rimanere o meno nel cast. Dopo il secondo film, l’attore decise di abbandonare il progetto. Nel terzo film, infatti, appare solamente nell’incipit e nel finale, mentre nel quarto furono utilizzate scene di repertorio.