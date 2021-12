MasterChef Italia 11, Federico Chimirri da Uomini e Donne al programma di cucina più amato dagli italiani

TV e Spettacolo

Giovane corteggiatore di Uomini e Donne, Federico Chimirri ha deciso di passare a un programma diverso e mettersi alla prova come aspirante chef a MasterChef Italia.

Federico Chimirri è ufficialmente uno degli aspiranti chef della stagione numero 11 del programma TV MasterChef Italia. Alle selezioni ha preparato un piatto ispirato a sua nonna e alle sue origini argentine, confidando ai giudici di voler partecipare anche per rendere onore al padre, ristoratore sudamericano approdato in Italia. Il suo piatto e la visibile forza di volontà hanno convinto tutti e tre i giudici, nonostante i piccoli difetti tecnici, consentendogli di dare inizio alla vera sfida.

Federico Chimirri: chi è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Federico è nato nel 1990 a Buenos Aires, in Argentina.

Abita in Italia da quando è piccolo e oggi fa il dj, nonostante provenga da una famiglia di ristoratori. Nel 2018 ha preso parte al programma Uomini e Donne, in onda su Canale 5, nelle vesti di corteggiatore. Ha un figlio, Romeo, nato da una relazione ormai conclusa e oggi è felicemente fidanzato con Giulia Cavaglià.

Una storia in particolare ha attirato l’attenzione della cronaca rosa su di lui: quella con Giulia Provvedi, ex concorrente del Grande Fratello VIP. I due erano stati fotografati insieme a Formentera nell’estate del 2018 e Chimirri aveva confermato la frequentazione negli studi di Mediaset, raccontando i dettagli a Mattino Cinque.

Federico Chimirri e la sfida di MasterChef Italia 11

La scelta di Federico partecipare a MasterChef Italia è stata dettata dall’amore nei confronti di suo padre. “Per mio padre. Voglio farlo per lui, è arrivato a Formentera con 3 figli e 200 euro in tasca. Perché abbiamo lasciato l’Argentina? Noi siamo arrivati nel momento della crisi, quando le banche hanno privatizzato tutto.

Eravamo in difficoltà, facevano fatica e avevamo delle famiglie a Formentera quindi hanno deciso di andare là” ha detto a Bruno Barbieri, durante le selezioni.

Il piatto presentato da Federico, che ha chiamato “Il mio viaggio“, è ispirato alla sua terra natale, l’Argentina, e a sua nonna. Ha presentato ai 3 giudici di Masterchef entraña di vitello con cipolle caramellate e purè di patate dolci. Nonostante qualche difetto, il piatto gli è valso 3 sì da parte dei giudici, facendolo accedere alla parte successiva: le prove di abilità, passo definitivo per entrare ufficialmente nella MasterClass di questa stagione.