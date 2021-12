Natale 2021: la classifica dei 10 regali più acquistati dagli italiani secondo il Codacons

Sai che...

Ogni anno da inizio dicembre, le persone si catapultano all’interno dei supermercati, dei negozi del centro città per acquistare i regali di Natale. Ma quest’anno, quali sono stati i più acquistati? Ecco la classifica dei regali di Natale preferiti dagli italiani, secondo un sondaggio condotto dal Codacons.

Capi d’abbigliamento e accessori di moda

Tra i regali più gettonati, quelli che si collocano al primo posto sono sicuramente accessori di moda e capi d’abbigliamento, accessibili a tutti, grazie a prezzi molto vari rispetto al tipo di marca, di capo o accessorio e anche grazie alla vasta scelta che offre e ai gusti del destinatario.

Prodotti alimentari

I prodotti alimentari, come ceste natalizie, dolci, bevande, alcolici particolari, vini, si guadagnano la seconda posizione in questa classifica, dimostrazione che gli italiani sono ancora degli amanti del cibo Made in Italy.

Giocattoli

Per i bambini il Natale non è una festa come le altre, attendono con ansia lo scoccare della mezzanotte per l’arrivo di Babbo Natale e sperano tutti gli anni di essere soddisfatti dalla richiesta fatta nella lettera lasciata sull’albero. I giocattoli, sono tutti gli anni uno dei prodotti più acquistati dagli italiani, quest’anno occupano la terza posizione.

Libri e CD

Il quarto posto della classifica è occupato da libri e CD. Per i più intellettuali amanti della lettura e gli amanti della musica, il Natale è un’occasione per godersi un po’ di relax, quest’anno molti troveranno sotto l’albero un libro o un CD del cantante che preferiscono per passare delle feste in assoluto relax.

Elettronica

I prodotti di elettronica entusiasmano chiunque e sono sempre apprezzati, grazie al rinnovamento di anno in anno della tecnologia. Smartphone, PC, auricolari e molti altri prodotti tecnologici chiudono la top 5 della classifica.

Cose per la casa

Al sesto posto della classifica troviamo i prodotti per la casa, acquistati meno rispetto ad altre categorie di prodotti, ma sono sempre una buona idea per un originale regalo di Natale.

Elettrdomestici

Gli elettrodomestici, al settimo posto, per i loro prezzi elevati vengono scelti meno dagli italiani per effettuare un regalo di Natale, bensì durante i saldi post-natalizi hanno maggiore successo.

Profumi

È sempre difficile regalare un profumo a una persona, spesso ci poniamo la domanda: “Piacerà questa fragranza?“, quindi ricorrere a questa scelta può essere rischioso, infatti sono meno gettonati dagli italiani, che preferiscono andare su altri prodotti che piaceranno di sicuro per non sbagliarsi.

Gioielli e orologi

Davvero poco gettonati quest’anno, sono gioielli e orologi per via dei prezzi elevati, che non a tutti sono facilmente accessibili. Per questo motivo occupano la penultima posizione della classifica.

Borse e portafogli

Chiudono la top 10 dei regali di Natale più acquistati dagli italiani, borse e portafogli, che hanno una media prezzo elevata, soprattutto se si parla di marche famose e non sempre è un regalo apprezzato, ciò può dipendere dai gusti del destinatario.