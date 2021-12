Ailo – Un’avventura tra i ghiacci: il film su una renna con la voce narrante di Fabio Volo. Quando vederlo

Programmi TV

Rai1 per la prima serata della vigilia di Natale offre un docufilm per tutta la famiglia che racconta un viaggio fantastico in Lapponia al seguito di un piccolo cucciolo di renna durante il suo primo anno di vita. Alle ore 21:35 circa arriva sul primo canale della televisione pubblica il film dal titolo di Ailo – Un’avventura tra i ghiacci dove la voce narrante di Fabio Volo commenterà le insidie della natura incontaminata e i predatori più famelici che si sono messi di fronte alla piccola renna nel periodo in cui è stata seguita. Scopri tutto quello che c’è da sapere sul documentario innovativo ed avventuroso che svela un mondo sconosciuto ai più.

Ailo – Un’avventura tra i ghiacci: il documentario sul primo anno di vita della piccola renna

Ailo – Un’avventura tra i ghiacci è un film francese del 2018 dal titolo internazionale di Aïlo: Une odyssée en Laponie per la regia di Guillaume Maidatchevsky. La versione italiana dell’interessante docufilm si serve della voce narrante di Fabio Volo, attore e scrittore italiano già prestatosi a lavorare con la sua voce in progetti per tutta la famiglia come nella fortunata saga di Kung Fu Panda.

Quale serata migliore di quella del 24 dicembre 2021 per raccontare questi posti magici attraverso la vita di un animale così iconico per questo periodo?

A partire dalle ore 21:40 circa su Rai1 va in onda il racconto dei primi 16 mesi di vita della piccola renna chiamata Ailo nelle terre sconfinate ed imbiancate della Lapponia.

Un viaggio iniziato dal parto in primavera fino alla sua pubertà, il tutto attraverso paesaggi incontaminati e primitivi abitati da animali fantastici. Ailo affronterà anche molti pericoli che la natura gli metterà davanti e dovrà affrontare e superare per sopravvivere e continuare a crescere.

Il documentario di Guillaume Maidatchevsky di un’ora e un quarto terrà attaccato al teleschermo tutta la famiglia con l’interessa vita di una renna tutta da scoprire.

