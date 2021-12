Capodanno di Canale5, il Covid cambia i piani dell’evento: Federica Panicucci costretta a cambiare

Programmi TV

Le nuove misure prese dal Governo per contrastare la pandemia di Covid-19 ed in particolare la sua variante Omicron hanno inevitabilmente fatto saltare i piani di tanti cittadini. Niente più feste in discoteca e nemmeno quelle in piazza per contenere il numero crescente di contagi e così facendo a risentirne sono anche le televisioni, che si erano preparate ad un ritorno alla normalità segnato dagli eventi in piazza. Questo è il caso di Canale 5 e del suo evento di Capodanno che inizialmente era stato organizzato in Piazza Libertà di Bari ed adesso deve rivedere i piani per il rispetto delle regole imposte per il periodo natalizio.

L’evento prende infatti un’altra forma e di fatto cambia location, sempre a Bari ma bensì dal Teatro Petruzzelli mantenendo la conduzione di Federica Panicucci.

Capodanno di Canale5 cambia forma: niente ritorno in piazza

Nemmeno quest’anno si tornerà in piazza in occasione della notte più lunga dell’anno. Quello che si stava prefissando come un piccolo ritorno alla normalità di fatto si è trasformato in un miraggio dopo le scelte doverose del governo italiano capitanato da Mario Draghi, che per frenare il numero crescente di contagi ha vietato qualsiasi tipo di evento all’aperto.

Per questo motivo il Capodanno di Canale5 è costratto a cambiare location ma si spera posa non cambiare la formula, ricca di tanti graditi ospiti e fondata su di un grande sottofondo musicale. Federica Panicucci e tutta la sua squadra dovranno quindi adattarsi al cambio di location che dalla Piazza Libertà li porta al palco del Teatro Petruzzelli sempre di Bari.

Capodanno di Canale5 si farà sempre a Bari: le parole del sindaco del capoluogo pugliese

A fare chiarezza sulla decisione di cambiare location ci ha pensato il primo cittadino di Bari Antonio Decaro, che ha spiegato come mai l’evento ha traslocato al chiuso.

Sul sito del capoluogo pugliese campeggiano infatti le parole del sindaco, che dichiara: “Pur non rientrando tra gli eventi soggetti alle nuove restrizioni per le modalità operative con cui si sarebbe svolto lo spettacolo, ho condiviso con gli organizzatori l’opportunità di trasferire la messa in onda del grande show di Canale 5 sul palco del più importante teatro di Bari”, riporta Repubblica.