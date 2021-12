Cosa vedere a Natale in televisione: l’offerta natalizia della programmazione della Rai

Programmi TV

Film, eventi, concerti e molto altro nell’offerta delle maggiori reti della televisione pubblica per il weekend nel quale si portano i doni. In occasione del 25 e 26 dicembre 2021 la programmazione di Rai1, Rai2 e Rai3 si adatta al clima natalizio e propone molti titoli a tema che allieteranno le lunghe giornate fatte di cibo e tanta tv da passare per Natale e Santo Stefano. Se il piatto forte di Rai1 per la prima serata del Natale sarà Stanotte a Napoli con il ritorno dell’apprezzatissimo Alberto Angela, Rai3 propone il film per tutta la famiglia dal titolo Coco mentre il per Rai2 ci sarà spazio per le commedie romantiche in tema natalizio.

Scopri tutta l’offerta delle tre reti pubbliche per il 26 e 26 dicembre 2021.

La programmazione di Rai1

Rai1 sceglie di andare sul sicuro e propone una per il Natale una giornata da passare in musica per poi buttarsi tra le braccia della Napoli raccontata da Alberto Angela mentre per il 26 il piatto forte è la prima visione assoluta del film che racconta la genesi del personaggio di Maleficent.

Sabato 25 dicembre: 9.35 Lo Zecchino di Natale; 12.30 Concerto di Natale da Assisi; 21.25 Stanotte… a Napoli con Alberto Angela; 24.25 Trianon Viviani – Teatro della Canzone Napoletana.

Domenica 26 dicembre: 21.25 Maleficent – Signora del Male 1^ TV.

La programmazione di Rai2

Nel weekend del Natale Rai2 mantiene la sua consueta trasmissione mattutina con un pomeriggio fatto di speciali, mentre nelle prime serate debuttano le commedie romantiche sotto l’albero.

Sabato 25 dicembre: 10.00 Protestantesimo – Culto Evangelico trasmesso da Martigny; 14.00 Il Provinciale da Napoli; 14.50 Bellissima Italia da Napoli; 21:20 Il mio valzer di Natale.

Domenica 26 dicembre: 9.30 Festa di Santo Stefano – AugureRai; 21:20 La giostra dell’amore.

La programmazione di Rai3

Il weekend di Rai3 si impreziosisce con la prima visione assoluta del capolavoro Pixar dal titolo Coco, toccante film animato per la prima volta sui piccoli schermi italiani.

Sabato 25 dicembre: 15.00 Hugo Cabret; 20.30 Generazione Bellezza; 21.20 Coco 1^ TV; 23 circa Dafne 1^ TV.

Domenica 26 dicembre: 21.20 Città Segrete; a seguire Magari 1^ TV.