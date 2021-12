Il mio valzer di Natale: la trama ed il cast del film in onda su Rai2 per la vigilia di Natale

TV e Spettacolo

Stasera per la vigilia di Natale il canale di Rai2 manda in onda un film a tema che racconta questo periodo con una commedia romantica per tutta la famiglia. Il film Il mio valzer di Natale va in onda a partire dalle ore 21:20 circa e racconta la storia di Avery che viene lasciata dal fidanzato un mese prima di salire sull’altare per l’evento che aveva realizzato in tema natalizio, la donna presa dall’iniziale sconforto decide comunque di seguire le lezioni di ballo che aveva prenotato prima delle nozze e farà la conoscenza del maestro Roman che le cambierà la vita. Tutto quello che c’è da sapere sul film Il mio valzer di Natale che va in onda su Rai2 venerdì 24 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa.

Il mio valzer di Natale: la trama e le curiosità del film di Rai2

Il Mio Valzer di Natale, dal titolo in lingua originale di Christmas Waltz, è una commedia romantica diretta da Hallmark Channel andata per la rpima volta in onda nel 2020 con una durata di circa 90 minuti.

La trama della pellicola racconta la storia di Avery, una felice avvocatessa di Manhattan che ha sempre desiderato di sposarsi nel periodo di Natale per mettere su un evento che ha sempre visto come una favola. Il fidanzato David è ben lieto di convolare a nozze con lei ed accetta di organizzare l’evento e di sposarla nonostante appaia da subito super impegnato e preso dalla sua vita.

Nei piani di Avery anche quello di fare un elegante primo ballo, proprio il valzer che da il titolo al film, senza però che nessuno dei due lo sappia ballare tanto da dover prenotare le dovute lezioni presso una scuola di ballo. Le cose però cambiano a tre settimane dalle nozze quando David non se la sente più di sposarla e mette al primo posto la sua carriera facendosi lasciare da Avery.

La donna non cancella le lezioni di danza e si reca dall’insegnate Roman che, superata la diffidenza iniziale, le cambierà la vita oltre che insegnarle a ballare il valzer.