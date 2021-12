L’amore non va in vacanza: la trama e il super cast del film con Cameron Diaz e Kate Winslet in onda su Rete4

TV e Spettacolo

Per la vigilia di Natale 2021 la proposta di Rete4 è una divertente commedia sentimentale americana che racconta la storia di due donne che hanno voglia di cambiare completamente la loro vita. La pellicola L’amore non va in vacanza va in onda su Rete4 venerdì 24 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 con la partecipazione del primo Oscar Kate Winslet oltre a Cameron Diaz. Le due grandi interpreti vestono i panni di una produttrice americana ed di una giornalista inglese, entrambe disperate e deluse dall’amore che decidono di scambiarsi gli appartamenti via internet pe cambiare anche la loro vita.

Tutto quello che c’è da sapere sul film L’amore non va in vacanza, la trama, il cast e le curiosità.

L’amore non va in vacanza: il cast e le curiosità della pellicola

L’amore non va in vacanza (dal titolo in lingua originale di The Holiday) è una commedia romantica del 2006 diretta da Nancy Meyers, regista statunitense nota in tutto il mondo per il grande successo del film What Women Want – Quello che le donne vogliono con Mel Gibson.

Il cast di attori è impreziosito dalle due protagoniste interpretate da Kate Winslet, ammirato premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in The Reader oltre che indimenticabile protagonista di Titanic, e da Cameron Diaz, già ammirata nelle pellicole Tutti pazzi per Mary e nel film The Mask – Da zero a mito.

Completano il cast di attori anche l’amato Jude Law, il simpatico e versatile Jack Black, oltre a Eli Wallach, Edward Burns, Rufus Sewell.

L’amore non va in vacanza: la trama del film

Amanda Woods è una produttrice americana mentre Iris Simpkins è una giornalista inglese, molto diverse ma accomunate dalle loro delusioni d’amore. Le due donne vorrebbero infatti cambiare vita ma non hanno coraggio di prenderla in mano fino a che non viene loro una idea.

Le due senza conoscersi decidono di mettere fine alle rispettive storie d’amore scambiandosi gli appartamenti via internet e costringendo l’una a prender il posto dell’altra. La decisione ovviamente sarà una sorta di terremoto per le loro vita ma l’occasione le porterà a riscoprire le gioie dell’amore.