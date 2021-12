Rocco Siffredi ha proposto ad Alex Belli di fare un film porno: il racconto dell’ex concorrente del GF Vip

TV e Spettacolo

Alex Belli è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip e nonostante la sua esperienza nel reality si sia ormai conclusa, l’attenzione della cronaca rosa continua a essere concentrata su di lui. Recentemente l’attore ha fatto luce su alcuni dettagli della sua vita non ancora noti a tutti, rivelando verità inedite. Fra queste vi è anche il racconto del suo rapporto con Rocco Siffredi che, stando alle sue dichiarazioni, gli avrebbe proposto una collaborazione lavorativa in passato.

Alex Belli e la proposta di lavoro di Rocco Siffredi: la rivelazione sul film porno

Nelle ultime ore, Alex Belli è stato protagonista della puntata di Casa Chi andata in onda sulla pagina Instagram della rivista Chi.

L’attore ha risposto alle domande dei giornalisti, che non hanno posto freni alla curiosità. Fra i discorsi affrontati nel corso della loro chiacchierata, vi è stato anche quello riguardante il rapporto di Belli con Rocco Siffredi, conosciuto durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Cogliendo la palla al balzo, Gabriele Parpiglia ha chiesto al suo intervistato: “Se Rocco ti proponesse di fare un film porno lo faresti? E se sì con chi?“. “Quando siamo usciti dall’Isola lui mi chiamò e mi disse ‘ma te la senti di fare un film per me?’” ha risposto l’ex vippone, facendo luce su un racconto non ancora noto ai fan.

“Questa cosa qua che tu mi dici me l’aveva proposta veramente“ ha ribadito, parlando poi della sua risposta. “Non lo faresti?” gli ha infatti domandato Parpiglia. “No!” ha risposto lui fra le risate. “Secondo te nella Casa chi sarebbe un grande attore porno o una grande attrice porno?” gli ha ancora domandato il giornalista. Belli ha però tergiversato sostenendo di non avere abbastanza elementi per valutare chi potrebbe ricoprire questo compito.

Alex Belli e Rocco Siffredi: il racconto della loro amicizia

Sempre parlando di Rocco Siffredi, Alex Belli ha voluto ricordare il periodo trascorso al suo fianco, dopo la conoscenza avvenuta all’Isola.

“Siamo due mondi completamente diversi“ ha esordito. “Abbiamo fatto l’Isola insieme, nonostante tutti possano pensare che con Rocco puoi parlare solamente di quel tipo di discorsi, io ho fatto due mesi con lui di notte a tenere acceso un fuoco” ha spiegato. “Abbiamo parlato di tutt’altro“ ha chiarito. “Lo rispetto, è un grande uomo e siamo molto molto simili, abbiamo un sacco di cose in comune dal punto di vista mentale e celebrale” ha concluso con tono serio.