Una poltrona per due: tutto quello che c’è da sapere sull’iconico film di Natale

Appuntamento imperdibile per i fan del film Una poltrona per due. Tornano gli attori Dan Aykroyd ed Eddie Murphy nellla pellicola del periodo natalizio per eccellenza.

Per i telespettatori di Italia1 torna l’appuntamento imperdibile con la messa in onda di un grande classico delle feste natalizie. Come di consueto torna in prima serata venerdì 24 dicembre 2021 la commedia Una poltrona per due con l’iconica interpretazione di Dan Aykroyd nei panni di Louis Winthorpe III ed Eddie Murphy in quelli di Billie Ray Valentine. I due uomini così diversi si troveranno ad avere a che fare per uno strano scherzo del destino che li porterà ad invertire le proprie posizioni sociali da agente di cambio di successo a senzatetto. Tutto quello che c’è da sapere sulla trama, il cast e le curiosità della pellicola.

Una poltrona per due: il cast e le curiosità del film

Una poltrona per due (dal titolo originale di Trading Places) è un film del 1983 di John Landis, regista statunitense che ha spaziato dalle commedie all’horror e che è conosciuto maggiormente per la regia dell’iconico videoclip della canzone Thriller di Michael Jackson.

L’iconica pellicola è interpretata nei ruoli principali da Dan Aykroyd, interprete fenomenale degli anni ’80 apparso in pellicole senza tempo come The Blues Brothers – I fratelli Blues e Ghostbusters – Acchiappafantasmi, e da Eddie Murphy, attore di tante commedie degli anni ’80 e ’90 che in Italia ha legato i suoi personaggi al doppiaggio dell’indimenticato Tonino Accolla.

Insieme a loro compaiono anche l’attrice apprezzata Jamie Lee Curtis oltre a Ralph Bellamy, Don Ameche e Denholm Elliott.

Una poltrona per due: la trama della pellicola

Louis Winthorpe III e Billie Ray Valentine sono due uomini molto diversi tra loro che si trovano ad avere a che fare per uno strano esperiento sociale voluto dai fratelli Duke .

Louis infatti lavora per loro come agente di cambio per l’azienda ed ha una vita vuota basate sulle apparenze mentre Billie Ray è invece un senzatetto dotato di molta fantasia.

Il giorno di Natale i Duke assistono al loro accidentale incontro e decidono di mettere in pratica il loro piano: offrire un lavoro a Billie e ridurre a stracci la carriera e la reputazione di Winthorpe. Una poltrona per due sarà quindi occupata dai due protagonisti che risponderanno a modo loro a questo strano scherzo del destino nel tentativo di stabilire lo status quo delle cose.