La banda dei Babbi Natale: Aldo, Giovanni e Giacomo su Canale 5 nella prima serata di Natale

La prima serata del 25 dicembre 2021 su Canale5 è da passare in compagnia con la commedia di Natale firmata dall’iconico trio di Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre comici interpretano tre amici che compongono una squadra di giocatori di bocce dalle alterne vicende che finisce in toto in un commissariato di Polizia la notte della vigilia di Natale, con l’accusa di essere la ricercata banda che le autorità stanno ormai cercando da tempo. La pellicola La banda dei Babbi Natale torna in onda sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:30 circa. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film.

La banda dei Babbi Natale: il cast e le curiosità del film

La banda dei Babbi Natale è un film del 2010 diretto da Paolo Genovese che si impreziosisce della colonna sonora cantata dall’immensa Mina.

Il noto regista italiano salito alla ribalta dell’opinione pubblica dopo aver firmato sapientemente il film Perfetti sconosciuti.

La pellicola in questione è l’ottavo film interpretato dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, interpreti noti della commedia all’italiana che hanno contribuito a rilanciare dalla fine degli anni ’90 in poi. Il trio comico interpreta ovviamente i protagonisti del film che sono un nullafacente amante della cucina ma con il vizio delle scommesse, un veterinaria abile nella propria professione ma non con le due famiglie che si ritrova a gestire ed un dottore che non riesce a mettersi da parte il fantasma della moglie defunta.

Al loro fianco compaiono nel film a completare il cast anche Angela Finocchiaro, Giovanni Esposito, Silvana Fallisi ed anche Lucia Ocone.

La banda dei Babbi Natale: la trama del film

Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre amici con la passione per il gioco delle bocce e facenti parte della temibile compagine dei Charlatans.

Da anni qualificatasi al torneo più importante della loro zona, non riescono mai a vincerlo anche per le malefatte di Aldo che da accanito giocatore d’azzardo addirittura arriva a scommettere sulla loro sconfitta.

Questa scommessa gli tornerà contro e darà il via ad una serie di equivoci che la squadra cercherà di risolvere portando a termine il furto di una preziosa palla di neve venduta allo strozzino proprio da Aldo. Nel mezzo del film la ricostruzione comica e divertente della vicenda che li dovrebbe scagionare dalle accuse fatte loro da parte di fronte ad un commissario di Polizia che voleva solo tornare a casa dalla propria famiglia per la notte della vigilia di Natale.