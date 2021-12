La giostra dell’amore: la trama del film in onda in prima serata su Rai2 la sera di Natale

TV e Spettacolo

Una commedia romantica che racconta la storia di una restauratrice e di un principe che a furia di collaborare per io restauro di una giostra, finiscono per innamorarsi. La trama ed il cast del film in onda su Rai2 sabato 25 dicembre.

La proposta di Rai2 per far passare ai propri telespettatori la serata di Natale è una commedia romantica che racconta la storia di Lila, una insegnante d’arte che cambierà la sua vita oltre alle sorti di una prestigiosa giostra al servizio del Re. Nel film La giostra dell’amore l’insegnante deve accompagnare suo padre a restaurare la Giostra della Corona di Ancadia e qui conoscerà il principe che la affiancherà nei lavori da finire entro il giorno di Natale. Tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola La giostra dell’amore, che arriva in onda su Rai2 sabato 25 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa.

La giostra dell’amore: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai2

La giostra dell’amore ( dal titolo in lingua originale di A Christmas Carousel) è una commedia romantica della durata di 85 minuti che ha debuttato nel 2020 con la direzione di Don McCutcheon, navigato regista canadese che in carriera ha diretto oltre 200 ore di film e programmi televisivi. I personaggi principali della pellicola sono interpretati dagli attori Rachel Boston, Neal Bledsoe, Stuart Hughes.

La giostra dell’amore: la trama della pellicola

Lila è una insegnante d’arte che per questioni lavorative deve accompagnare suo padre Roy alla corte del re di Ancadia.

Il padre è infatti un noto restauratore al quale il re vorrebbe affidargli il prestigioso incarico di restaurare la Giostra della Corona, un gioco che racconta tutta la storia della loro famiglia e del loro regno.

Lila si troverà così a collaborare anche con il giovane figlio del re, proprio il principe che ha scelto la giostra come sorpresa per la nipote e che aiuterà la donna a finire il lavoro entro Natale. I due si aiuteranno a vicenda nel concretizzare ciò che i loro cuori vogliono veramente occupandosi non solo della giostra ma anche della loro relazione.