Stanotte a Napoli: a Natale su Rai1 va in onda lo speciale condotto da Alberto Angela

Programmi TV

Nella prima serata di Natale su Rai1 avviene un gradito ritorno per gli amanti della divulgazione scientifica e culturale. Dopo i successi con gli speciali al Museo Egizio di Torino, quello a spasso tra le bellezze di Firenze, ed ancora quello a San Pietro, Venezia e Pompei questa volta è il turno della splendida città di Napoli. L’apprezzato Alberto Angela torna infatti a condurre Stanotte a… che questa volta lo porterà a spasso dei luogi magici del capolòuogo campano. Da Castel dell’Ovo a Piazza del Plebiscito, passando per il Palazzo Reale e fino al Teatro San Carlo e tanti altri ancora per una serata piacevole da trascorrere su Rai1.

Tutto quello che c’è da sapere su Stanotte a Napoli che va in onda a partire dalle ore 21.30 circa.

Stanotte a Napoli: a Natale l’interessante viaggio di Alberto Angela nella splendida città

Un viaggio alla scoperta dei tesori, nascosti e non, di una delle città più belle d’Italia e forse anche d’Europa. Alberto Angela in compagnia della sua fedele troupe va a spasso di notte per la città partenopea con il racconto di Stanotte a Napoli, ritorno del suo noto ciclo di Stanotte a… che nel corso delle alòtre edizioni ha già raccontata altre bellezze del nostro Paese.

Il divulgatore scientifico dopo i successi del racconto del Museo Egizio di Torino, quello a spasso tra le bellezze della splendida Firenze, ed ancora quello nella millenaria San Pietro, senza dimenticare quello a Venezia e quello tra le rovine di Pompei questa volta passa al racconto di Napoli.

La notte darà la possibilità ad Alberto Angela di vagare per la città in uno strano ma magico silenzio della sera quando i vicoli si apriranno per mostrare lo splendore dei tesori della città. Un viaggio tra Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito ed anche il Palazzo Reale, passando anche per il Teatro San Carlo e la Certosa di San Martino.

Un viaggio nche toccherà anche i miti ed i santi della gente come San Gennaro ed il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno.