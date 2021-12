Via col vento: il film cult torna in onda su Rete4 nella prima serata del 25 dicembre

TV e Spettacolo

Via col vento torna in onda su Rete4 la sera di Natale. Tutto quello che c'è da sapere sul film divenuto un cutl della cinematografia mondiale.

Uno dei film più iconici della storia del cinema torna in onda sul piccolo schermo grazie a Rete4. Il canale Mediaset per la sera di Natale fa un regalo ai suoi spettatori e ripropone la pellicola vincitrice di 10 premi Oscar dal titolo di Via col vento. La storia di Rossella O’Hara, nobildonna di un’America che sta affrontando la guerra civile, che si imbatte in quella di Rhett Butler, uno spaccone avventuriero che nasconde un animo totalmente differente, nonostante viva la sua ossessione romantica per Ashley Wilkes, uomo sposato con sua cugina Melania Hamilton. Tutto quello che c’è da sapere sulla trama, il cast e le curiosità di Via col vento in onda su rete 4 a partire dalle ore 20:30.

Via col vento: il cast e le curiosità della pellicola

Via col vento (dal titolo in lingua originale di Gone with the Wind) è un film del 1939 diretto da Victor Fleming. Il fim è uno dei più famosi lavori della storia del cinema, capace di di conquistare la critica dell’epoca che nel 1940 le fece vincere ben 10 premi Oscar, ossia gli 8 normali più due speciale. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1936 scritto da Margaret Mitchell.

Il cast di attori è diventato iconico nel corso di questi 82 anni e come ben noto a tutti lo compongono nei ruoli principali Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland, Clark Gable, Thomas Mitchell, Barbara O’Neil, Evelyn Keyes, Ann Rutherford ed oltre a George Reeves anche tanti altri.

Via col vento: le frasi storiche

Chi non ha mai declamato le battute di Via col vento? La AFI’s 100 Years… 100 Movie Quotes è una lista delle 100 migliori citazioni cinematografiche relative ai film made in USA, stilata dall’American Film Institute nel 2005.

Al primo posto, neanche a dirlo, c’è il famoso “Frankly, my dear, I don’t give a damn“, in italiano “Francamente, me ne infischio“.

Indimenticabile resta anche: “After all, tomorrow is another day!”, che conosciamo meglio come “Dopotutto, domani è un altro giorno“. Completa la lista, in 59esima posizione: “Lo giuro davanti a Dio… non soffrirò mai più la fame“. Via col vento, insieme a Il Mago di Oz, è presente con 3 citazioni, battuti solo da un altro classico intramontabile Casablanca.