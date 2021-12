Domenica in: Mara Venier non va in onda in diretta. Cosa succede alla trasmissione in onda il 26 dicembre

Programmi TV

L'appuntamento di Santo Stefano sarà segnato dalle modifiche dell'ultimo secondo, con la trasmissione che deve correre ai ripari dopo la positività al Covid di un membro della sua squadra. Cosa vedremo in onda oggi nella trasmissione che non si terrà in diretta.

Rai1 per la giornata di Santo Stefano non abbandona le tradizioni ed ospita ancora una volta nel suo pomeriggio l’apprezzato appuntamento con Mara Venier e con la sua Domenica In. La conduttrice ritorna con una puntata particolare per l’ultima volta in questo 2021 nell’appuntamento di domenica 26 dicembre 2021. Nonostante le ore di avvicinamento alla trasmissione siano state molto travagliate per la positività al Covid di un componente dello staff della trasmissione, il programma andrà lo stesso in onda ma con una scaletta differente rispetto a quella messa in conto nei giorni precedenti.

La trasmissione deve dunque segnare un improvviso cambiamento dei suoi piani e le tre ore di diretta verranno sostituite da un contributo inedito che vede il coinvolgimento dei cantanti de Il Volo a cui seguirà Il meglio di questo edizione di trasmissione.

Domenica In: la particolare puntata in onda domenica 26 dicembre

L’appuntamento di domenica 26 dicembre 2021 non sarà come quelli ai quali Mara Venier aveva abituato il suo caro pubblico. In seguito alla positività al Covid di uno di collaboratori del programma, Domenica In deve rivedere in corso d’opera i suoi piani e rivedere tutti i suoi piani.

La scelta di Rai1 è infatti quella di mandare lo stesso in onda la trasmissione nella giornata di Santo Stefano ma in una chiave totalmente differente ed inaspettata. L’inizio avverrà come al solito alle ore 14 circa, per fare compagnia agli spettatori fino alle 17, ma la trasmissione per ovvi motivi non sarà in diretta.

Domenica In: cosa vedremo oggi su Rai1

Salta la diretta ma non la puntata, per la gioia degli affezionati che godranno di un appuntamento diverso da quello messo in scaletta. La trasmissione si svilupperà infatti in due parti con la prima che vedrà la proposta di una interessante intervista ai cantanti de Il Volo mentre la seconda sarà di fatto la proposta di un Il meglio di.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno protagonisti di una lunga intervista registrata qualche giorno fa quando il trio si è recato negli studi Rai per raccontare la loro gloriosa carriera iniziata proprio in quegli studi televisivi. Tra risate, canti e momenti emozionanti i tre cantanti parleranno di loro come mai accaduto prima.

A seguire Il meglio di sarà un concentrato delle interviste più belle di questa edizione di Domenica In, con il pubblico che potrà rivedere i momenti più divertenti ed emozionanti che gli ha fatto vivere Mara Venier.