Dona 26 mila euro per far acquistare i regali di Natale per le famiglie più bisognose: il gesto di un avvocato

Good News

L'avvocato Allen ha donato 30.000 dollari alle famiglie più bisognose dell'Indiana nord occidentale. In questo modo, le famiglie, potranno comprare i regali di Natale.

L’avvocato Kenneth J. Allen ha donato 30.000 dollari, in buoni regalo, alle famiglie più bisognose dell’Indiana nord occidentale. Ogni famiglia ha ricevuto una carta regalo da 100 dollari da spendere a Meijer, un centro commerciale nel Midwest. Grazie a questo gesto, le famiglie potranno acquistare i regali per i loro bambini.

L’atto di beneficenza dell’avvocato Allen: carte regalo per i bisognosi

Sono 120 le famiglie che verranno scelte dalla School City di Hammond e che riceveranno la carta regalo per il centro commerciale Meijer dal valore di 100 dollari. L’avvocato Kenneth J. Allen ha offerto questo importante regalo.

Le famiglie scelte sono state indirizzate verso oggetti messi a disposizione per la loro spesa. Per l’occasione, il centro commerciale è stato addobbato con palloncini e cartelli.

L’avvocato Allen, da 25 anni a questa parte, ha lavorato con varie scuole per poter sostenere le famiglie meno abbienti e più bisognose. Allen afferma di conoscere e sapere cosa voglia dire trovarsi in difficoltà per quanto riguarda i licenziamenti, perciò gli viene spontaneo compiere un gesto di generosità nei confronti del prossimo.

L’affetto delle famiglie aiutate dall’avvocato

Quest’anno Kenneth J.

Allen ha offerto 30.000 dollari (26 mila euro) per aiutare le famiglie, sostenendo che la gioia e il sollievo che dà alle persone per lui vale ogni centesimo. “La verità è che ho sempre cercato di restituire. È una benedizione da fare. Vorrei che lo facessero anche altri miei colleghi“. Ha dichiarato Allen mentre aiutava a impacchettare i doni di una famiglia.

Nate George, il portavoce della School City di Hammond, ha dichiarato che solitamente vengono scelte 100 famiglie, ma quest’anno ne hanno aggiunte altre a causa della necessità ed erano molto felici nel farlo.

“Il signor Allen ha fornito le risorse per queste famiglie ed è tanto.

Soprattutto in questo periodo dell’anno, vogliamo assicurarci che le famiglie ottengano quanto più possibile, e questo denaro di Ken lo aumenta ulteriormente” ha comunicato Nate George.

Kelly Kathliena, la direttrice del negozio, ha definito il regalo di Allen “assolutamente fantastico”. “Essere in grado di aiutare le famiglie che hanno attraversato così tanto con la pandemia è un ottimo esempio di ciò che le persone potrebbero essere per gli atri che ne hanno più bisogno” ha commentato.