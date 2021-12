Feliz Navidad: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai2 la sera di Santo Stefano

TV e Spettacolo

La proposta di Rai2 per la prima serata di domenica 26 dicembre 2021 è una commedia romantica pregna di clima natalizio. Il film Feliz Navidad va in onda sul secondo canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21:20 circa e racconterà al pubblico la storia di David, il preside di un liceo che ha perso lo spirito natalizio dopo la morte della moglie. Ad aiutarlo ci saranno la figlia e la sorella che cercheranno di fargli recuperare la magia per il Natale ed anche l’amore sfruttando l’iscrizione ad un sito di incontri nella speranza che una nuova compagna faccia il miracolo. Tutto quello che c’è da sapere sul film Feliz Navidad in onda su Rai2 in prima serata a Santo Stefano.

Feliz Navidad: il cast e le curiosità del film

Feliz Navidad (dal titolo di Papá Navidad in lingua originale) è una pellicola americana di genere commedia sentimentale del 2020. La direzione del film è spettata a Melissa Joan Hart mentre i protagonisti del film sono Mario Lopez nel ruolo di David e AnnaLynne McCord che interpreta Sophie. A completare il cast ci pensano Marycarmen Lopez ed Angel Alvarado, invece, sono rispettivamente i due personaggi di Marissa Morales e Kevin.

Feliz Navidad: la trama della pellicola

La storia del film vede come protagonista David, un preside ben voluto di un liceo dell’Arizona.

L’uomo appare spesso triste e distaccato poiché qualche anno prima ha perso tragicamente la moglie, proprio durante le feste natalizie, ed è rimasto da solo a prendersi cura della loro unica figlia di come Noel, che oggi ha 14 anni e vorrebbe che il padre ripartisse con la sua vita.

L’uomo infatti si è infatti chiuso in se stesso e durante le feste di Natale non sente per nulla la magia che un tempo condivideva con figlia e moglie. Così la figlia e la sorella cercheranno di fare il miracolo facendo riaffiorare in lui la voglia di vivere al massimo il Natale, magari grazie ad un nuovo amore conosciuto tramite un’applicazione di incontri.