Freedom – Oltre il confine: su Italia1 la puntata condotta da Roberto Giacobbo. I temi e gli argomenti

I temi e gli argomenti della seconda puntata di Freedom - Oltre il confine, la nuova trasmissione di Roberto GIacobbo che lo porta in giro per il mondo a caccia di nuove interessanti misteri ed avventure da raccontare.

Italia1 nella prima serata di domenica 26 dicembre 2021 propone il ritorno della nuova trasmissione di Roberto Giacobbo. Il divulgatore torna al conduzione di Freedom – Oltre il confine, trasmissione in calendario questa sera a partire dalle ore 21:20 con il secondo appuntamento dei 13 in programma in questa lunga edizione. La nuova puntata ci porterà alla scoperta degli approfondimenti sulla cosiddetta sindrome del viaggiatore e al racconto dell’ultimo viaggio del Milite Ignoto. Tutto quello che c’è da sapere sul secondo appuntamento condotto da Roberto Giacobbo in onda su Italia1.

Freedom – Oltre il confine: i temi e gli argomenti della seconda puntata di stagione

Domenica 26 dicembre 2021 torna la nuova stagione di Freedom – Oltre il confine con la sua seconda puntata.

La seconda delle tredici puntate in programma vede ovviamente coinvolto in prima persona Roberto Giacobbo, volto noto della trasmissione e della divulgazione scientifica televisiva che qui riveste il triplo ruolo di autore, inviato e conduttore.

Il secondo appuntamento con le trasmissione va in onda sempre su Italia1 a partire dalle ore 21:30 e metterà in viaggio il conduttore alla scoperta di nuova misteri. Giacobbo si lancerà nella nuove indagini ed avventure che partiranno dagli approfondimenti su di una particolare sindrome, quella del viaggiatore.

Altrimenti nota come Sindrome di Wanderlust colpisce coloro i quali di giorno in giorno sentono l’irrefrenabile desiderio di partire e visitare luoghi lontani e affascinanti e per l’impossibilità di farlo vivono di conseguenza il tutto con grande dolore e malessere psicofisico.

La puntata si occuperà anche dei gladiatori dell’antica Roma recandosi a Capua, dove è possibile visitare le rovine di un grande anfiteatro. Roberto Giacobbo andrà alla scoperta di Malta e dei suoi templi di pietra che custodiscono segreti e tesori nascosti da millenni ed ancora indecifrati.

Il viaggio ritornerà poi in Italia per spiegare il rapporto tra Bologna e l’acqua fino ad affrontare il percorso del Milite Ignoto.