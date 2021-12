Maleficent – Signora del male: la trama ed il cast del live action Disney in prima visione su Rai1

TV e Spettacolo

Angelina Jolie e Elle Fanning sono le protagoniste del secondo capitolo dedicato alle vicende di Malefica, la strega cattiva del classico Disney dal titolo la bella addormentata. Scopri tutto quello che c'è da sapere sul film in onda si Rai1 in prima visioe assoluta.

Va in onda in prima visione assoluta su Rai1 il live action Disney dal titolo Maleficent – Signore del male con Angelina Jolie nel ruolo della creatura fantastica del grande classico de La bella addormentata nel bosco. Il film, sequel di quello uscito nel 2014, mostrail rapporto tra Malefica ed Aurora arrivare ad un punto di rottura dopo che la giovane riceve la proposta di matrimonio dal Principe Filippo, figlio della maligna Ingrid di Ulsted vogliosa di far regnare la supremazia degli esseri umani sulle creature magiche della Brughera. Tutto quello che c’è da sapere sul film che arriva per la prima volta sui piccoli schermi italiani in occasione di Santo Stefano.

Maleficent – Signora del male: il cast e le curiosità sulla pellcola

Maleficent – Signora del male (in lingua originale dal titolo di Maleficent: Mistress of Evil) è un film girato con la tecnica del live action uscito nelle sale cinematografiche nel 2019 per la regia di Joachim Rønning, regista norvegese noto presso il grande pubblico per aver girato il quinto capitolo dei Pirati dei Caraibi dal titolo La vendetta di Salazar. La pellicola è il sequel di Maleficent, lo spin-off del famoso classico Disney La bella addormentata nel bosco uscito ben 60 anni prima.

Protagonista della pellicola è Angelina Jolie di nuovo ad interpretare Malefica, al suo fianco Elle Fanning nei panni di Aurora, Sam Riley come Fosco, Imelda Staunton a prendere la parte della fatina Giuggiola ed ancora gli altri interpreti Juno Temple e Lesley Manville, Harris Dickinson ed anche la grande Michelle Pfeiffer nei panni della regina Ingrid.

Maleficent – Signora del male: la trama della pellicola

Malefica e Aurora vivono ormai insieme nelle Brughiera con la seconda che si occupa delle creature magiche che vivono nascoste nel regno di Malefica, ormai impegnata a difendere le creature dal sempre traballante rapporto con gli uomini che arrivano a cacciarli.

Le due dovranno però fare i conti con il piano della perfida regina Ingrid che architetta il matrimonio di Aurora con il figlio Filippo con il solo intento di impossessarsi della Brughiera e mandare via una volta per tutte le creature fantastiche che la abitano e che lei vede come una minaccia.