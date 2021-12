Natale a 5 stelle: la trama, il cast e le curiosità del cinepanettone in onda su Canale5

TV e Spettacolo

La pellicola scritta da Enrico Vanzina arriva su Canale5 con il suo carico di equivoci che si verificano tutti in un lussuoso hotel in Ungheria. La trama, il cast e le curiosità del film in onda dalle ore 21:30 circa.

Nella prima serata di domenica 26 dicembre 2021 Canale5 torna al passato e ripropone la lunga tradizione italiana di cinepanettoni con la pellicola Natale a 5 stelle. Il film arriva per la prima volta sulla rete Mediaset a partire dalle ore 21:30 circa dopo aver già debuttato sulla piattaforma di streaming di Netflix qualche anno fa. Ad allietare la serata di Santo Stefano ci penserà il folto cast capitanato da Massimo Ghini, Ricky Memphis e Martina Stella in una commedia che si svolge in un importante Hotel della capitale ungherese, dove i loro personaggi ne passeranno di cotte e di crude tra intrighi politici ed ovviamente anche amorosi.

Natale a 5 stelle: il cast e le curiosità del cinepanettone

Natale a 5 stelle per la regia di Marco Risi, è un film uscito nel 2018 sulla piattaforma di streaming di Netflix. Il film è il primo cinepanettone italiano a fare il suo debutto online e vanta un alla scrittura un mostro sacro del genere come Enrico Vanzina che ha dedicato la realizzazione del prodotto alla memoria del defunto fratello Carlo Vanzina.

Il cast della pellicola vede la partecipazione di un nutrito insieme di interpreti già visti in cinepanettoni come Massimo Ghini, Ricky Memphis, Martina Stella, Paola Minaccioni e come sempre l’immancabile napoletano Biagio Izzo.

Altri interpreti secondari sono Ralph Palka, Mario Zucca, Roberta Fiorentini, Stefania Marchionna, Massimo Ciavarro, Andrea Osvart, Riccardo Rossi oltre alla partecipazione straordinaria di Rocco Siffredi.

Natale a 5 stelle: la trama del film

Il film si svolge a ridosso de Natale in Ungheria con una serie di equivoci che ruotano intorno ad alla visita della delegazione politica italiana capitanata dal nostro Premier.

Oltre ai svariati impegni politici il Premier intende rilassarsi in un noto albergo di lusso con la sua amante che altro non è che una giovane onorevole dell’opposizione.

Tutto sembra filare liscio fino a che i due si ritrovano con un cadavere travestito da Babbo Natale nella loro lussuosa suite. Da qui si innescano una serie di imprevisti ed equivoci che nel tentativo di non far scoprire né la tresca amorosa né tantomeno che il cadavere presente nella stanza, che toccheranno svariati personaggi dal personale dell’hotel a collaboratori del politico.