Unknown – Senza identità: la trama ed il cast del film con Liam Neeson in onda su Rete4

TV e Spettacolo

La proposta di Rete4 per la prima serata di Santo Stefano è un film d’azione ad alto contenuto di adrenalina. Liam Neeson torna protagonista sul canale Mediaset nella pellicola Unknown – Senza identità, un intenso thriller nel quale interpreta il dottore Martin Harris che rimasto vittima di un incidente stradale a Berlino, si ritrova senza che nessuno riesca a riconoscerlo e con un altro l’uomo che gli ha rubato l’identità. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola Unknown – Senza identità, in onda su Rete4 domenica 26 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa.

Unknown – Senza identità: le curiosità ed il cast del film

Unknown – Senza identità (in lingua originale dal solo titolo di Unknown) è un film del 2011 diretto da Jaume Collet-Serra, basato sul romanzo dal titolo Fuori di me dello scrittore francese Didier Van Cauwelaert.

La pellicola vede come protagonista l’apprezzato attore nordirlandese Liam Neeson, divenuto noto in tutto il mondo per aver preso parte nel 1994 al film capolavoro di Steven Spielberg dal titolo di Schindler’s List – La lista di Schindler grazie al quale si era meritato anche una candidatura agli Oscar di quell’anno come miglior attore senza però riuscire a portare a casa l’ambito premio.

Al sui fianco completano il cast in ruoli secondari gli interpreti Frank Langella, Bruno Ganz, Sebastian Koch, Michael Baral, Mido Hamada, Karl Markovics, Stipe Erceg, Sanny Van Heteren, Eva Loebau, Olivier Schneider.

Unknown – Senza identità: la trama del film

Martin Harris è un dottore che recatosi a Berlino per un convegno finisce vittima di un incidente stradale mentre si trovava in un taxi e cade in coma per quattro giorni. Al suo risveglio però nulla è come era prima ed inizia da capire di come nessuno lo riesca a riconoscere, nemmeno la moglie, fino ad arrivare a capire che un uomo ha preso il suo posto nella sua vita.

La sua sanità mentale e la sua relatà saranno messi a dura prova fino all’inaspettato colpo di scena finale.