Chi è Kabir Bedi nuovo concorrente del Grande Fratello Vip: età, carriera e successo in Sandokan

Kabir Bedi, a breve nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, è divenuto famoso al grande pubblico per aver interpretato Sandokan al cinema e in tv. Tutto sulla sua carriera.

Kabir Bedi, che a breve entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip in veste di nuovo concorrente, è entrato nell’immaginario collettivo per aver dato volto e voce a Sandokan. Fortemente voluto dal regista Sergio Sollima per il riadattamento cinematografico e televisivo del personaggio creato da Emilio Salgari, l’attore ha incarnato la Tigre di Mompracem sul grande e piccolo schermo. Conosciamolo meglio.

Kabir Bedi: la carriera di attore e il successo di Sandokan

Kabir Bedi è nato a Lahore, in Pakistan, il 16 gennaio 1946 ed attualmente ha 75 anni. Di nazionalità indiana ma naturalizzato italiano, a partire dagli anni ’70 ha avviato la sua attività di attore sul grande e sul piccolo schermo.

Prima partecipando ad oltre 60 film di Bollywood, cinema popolare in lingua hindi, per poi raggiungere la fama internazionale nel 1976. In quell’anno, infatti, è stato scelto dal regista Sergio Sollima per l’interpretazione di Sandokan, uno dei più popolari personaggi di fantasia dell’immaginario collettivo e inventato dalla penna dello scrittore Emilio Salgari. Kabir Bedi diede volto e voce alla celebre Tigre di Mompracem, diventando protagonista dello sceneggiato Sandokan coprodotto da Italia, Germania e Francia.

La collaborazione artistica tra Kabir Bedi e Sergio Sollima è proseguita con altri riadattamenti dei grandi classici di Emilio Salgari. Nel 1976 presta il suo volto ne Il Corsaro Nero, interpretando l’omonimo protagonista, mentre nel 1977 reinterpreta nuovamente Sandokan in La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa!. Il suo volto e quello della Tigre di Mompracem restano ora legati da un filo indissolubile.

Kabir Bedi, non solo Sandokan: le esperienze al cinema e in tv

Kabir Bedi tuttavia ha lavorato sul set anche per altre importanti pellicole cinematografiche.

Nel 1983 fa parte del cast di Octopussy – Operazione piovra, 13° capitolo della saga di James Bond.

Ha prestato il suo volto anche per alcune soap opera e serie televisive, anche se solo fugaci collaborazione, come in General Hospital, Dynasty, Magnum, P.I e Beautiful.

Negli anni 2000, inoltre, ha preso parte in Italia alla realizzazione di alcuni prodotti televisivi. Nel 2004 ha partecipato al reality show L’Isola dei Famosi in qualità di concorrente, mentre nel 2007 ha preso parte alla quinta stagione della fiction Un medico in famiglia. A breve tornerà sul piccolo schermo per una nuova avventura televisiva: sarà infatti un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.