Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: l’influencer e il rapper spiegano come stanno loro e i loro figli

Negli ultimi giorni, il numero dei contagi da Covid-19 sta crescendo in Italia. Fra questi risultano esserci anche molti vip. Gli ultimi nomi a comparire nella lista dei “positivi” sono quelli di Chiara Ferragni e Fedez. Marito e moglie hanno annunciato poche ore fa di aver contratto il virus e hanno aggiornato i fan sulle loro condizioni di salute.

Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: l’annuncio social

“Ciao a tutti, come potrete facilmente intuire, io e la Ferri siamo positivi“, così poche ore fa Fedez ha fatto sapere ai follower del suo profilo Instagram di aver contratto il coronavirus, insieme alla moglie Chiara.

“Che gioia” ha commentato lei con tono sconsolato, comparendo al suo fianco nel filmato. Entrambi indossavano una mascherina Ffp2. “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri” ha spiegato l’influencer. “Ieri abbiamo fatto un molecolare il cui risultato è arrivato adesso” ha aggiunto. “Io e Fede siamo positivi, i bambini, non si sa come, sono negativi“ ha poi precisato.

“Per ora sono negativi” ha poi specificato Fedez. “Motivo per il quale dobbiamo indossare le mascherine in casa, tutto il giorno” ha spiegato. “Non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire” ha però osservato.

Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: come stanno

Nel raccontare ai fan la situazione della loro famiglia, Fedez ha specificato che tanto lui quanto Chiara Ferragni risultano essere asintomatici. “Stanno tutti bene“ ha sottolineato ancora, mostrando poi le dita incrociate in segno di speranza. “La nostra priorità in questo momento è che i bambini stiano bene e speriamo che continui così” ha spiegato. Rivolgendosi poi ai loro fan, il rapper ha detto: “So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione, quindi teniamoci compagnia a vicenda, sosteniamoci a vicenda”.

Sul suo profilo Instagram, Chiara Ferragni ha precisato come lei e il marito si comporteranno in casa.

“Le uniche volte in cui mi vedrete senza mascherina è quando sono qua in camera da letto perché la camera da letto e il bagno sono nostri, li teniamo solo per noi, così i bambini non entrano” ha spiegato.

Cercando di smorzare un po’ la preoccupazione del momento, Fedez ha poi scherzato con i fan. “C’è un lato positivo: farò il Capodanno a casa, questa è una grande conquista personale” ha dichiarato. “Lato tragi-comico– ha ancora aggiunto- è che non ho una fot***a vita sociale e non esco quasi mai di casa, eppure eccomi qua”.

Qualche minuti più tardi, Fedez ha mostrato anche la reazione del figlio Leone alla notizia sulle condizioni di salute dei genitori. “Abbiamo preso il virus patato” gli comunica il rapper. “Non doveva prenderlo” commenta il piccolo. “Anche tu ti dovevi mettere la giacca come me papà” osserva ingenuamente.