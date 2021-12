Clarissa Selassié asfalta Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip: “Sei la più falsa”. Tensione in diretta

Grande Fratello

Altissima tensione al Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro e Clarissa Selassié, quest’ultima intervenuta in diretta dallo studio. Gli atteggiamenti giudicati aggressivi della ex Miss Italia nella Casa, specie rivolti a Lulù, non sono andati giù alla Princess. Prima sui social ha sganciato la bomba, ma questa sera le due ragazze arrivano allo scontro a distanza e Clarissa non risparmia duri attacchi alla ex coinquilina.

Clarissa Selassié accusa Manila Nazzaro: scontro al GF Vip

Scontro a distanza tra Manila Nazzaro e Clarissa Selassié al Grande Fratello Vip. Fuori dalla Casa la Princess ha avuto modo di vedere gli atteggiamenti della ex coinquilina, giudicati aggressivi e falsi nei confronti di numerosi concorrenti.

Al punto da condividere sui social un post al veleno indirizzato alla ex Miss Italia, tacciata di falsità. Alfonso Signorini interviene sulla questione e ne parla con le dirette interessate: Manila in Casa, Clarissa in studio assieme a lui.

Prende inizialmente parola la Princess, che non risparmia aspre critiche alla ex coinquilina: “Parli male di tutti nella Casa, lo abbiamo tutti visto. Non c’è una persona che non hai risparmiato. E poi fai l’angioletto. Sei la più falsa non di questa edizione, ma di tutte le edizioni.

Vuoi trovare la scusa per rovinare una persona per le pulizie. Il tuo modo deve essere molto meno aggressivo“. La Nazzaro cerca di difendersi con le unghie e con i denti, rispondendo colpo su colpo: “Non so di chi tu stia parlando. Io sarò anche ruvida, ma sono diretta. E le falsità non mi appartengono. Io ci metto la faccia“.

Anche Francesca Cipriani delusa da Manila Nazzaro

Secondo Clarissa Selassié, Manila Nazzaro avrebbe parlato alle spalle anche dell’amica Soleil Sorge.

Dura l’accusa della Princess: “Hai persino detto cose su Soleil, ti sei lamentata tantissimo di tutto.

Però poi vai là e lo metti in modo carino“. A dire di Clarissa, Manila avrebbe anche definito l’amicizia con Francesca Cipriani meno intensa rispetto a quella instaurata con Soleil. E così interviene anche la bionda soubrette, che lascia trasparire un filo di delusione: “Sai che ti voglio un bene dell’anima, l’unica cosa è che ho visto un video in cui dicevi che Soleil era nel tuo cuore e che era la tua migliore amica“.

Manila Nazzaro è incredula per le accuse ricevute e ribatte: “Ho un’amicizia con Soleil che è differente da tutti. Ma non posso voler bene anche ad altre persone?

“.