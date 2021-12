Dante, il sogno di un’Italia libera: su Rai2 una coproduzione internazionale per raccontare il Sommo Poeta

TV e Spettacolo

Va in onda su Rai2 un interessante documetario che racconta il Sommo Paeta ed i personaggi da lui raccontati nella sua Divina Commedia. Tutto quello che c'è da sapere su Dante, il sogno di un'Italia libera, in onda oggi lunedì 27 dicembre 2021 su Rai2.

Lunedì 27 dicembre 2021 a chiusura delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, Rai2 propone una interessante coproduzione internazionale che racconta Dante e la sua Divina Commedia. A partire dalle ore 21:20 sul secondo canale va in onda l’interessante documentario a cura di Rai Documentari che racconta un degli autori più importanti della nostra letteratura che con la sua opera massima ha reso nota la sua visione del mondo ultraterreno e di quello terreno, approfittandone per giudicare la vita e le azioni dei protagonisti della sua epoca. Tutto quello che c’è da sapere su Dante, il sogno di un’Italia libera, in onda a partire dalle ore 21:20 su Rai2.

Dante, il sogno di un’Italia libera: quello che c’è da sapere

In occasione della conclusione delle celebrazioni per il 700° anniversario della morte del Sommo Poeta, Rai2 manda in onda in prima visione nella prima serata di lunedì 27 dicembre 2021 il documentario dal titolo Dante, il sogno di un’Italia libera.

A partire dalle ore 21:20 il pubblico del canale potrà godersi un viaggio interessante che ci porta alla conoscenza dei personaggi più potenti del 1300 tra i Papi, i Re e gli Imperatori che di fatto hanno contribuito a costruire le basi della nostra Italia oltre che al destino dell’Europa per i decenni successivi.

Attraverso le interviste e la finzione delle ricostruzioni che tessono le fila dei fatti del passato, la narrazione mostra al pubblico collegato da casa sia i momenti che i personaggi più importanti del medioevo attraverso le stesse parole del Sommo Poeta che li ha descritti nella sua Comedia.

La sua opera, definita Divina da Boccaccio solo 100 anni dopo la sua scrittura, sarà decodificata nei suoi versi da alcuni tra i più attenti studiosi danteschi del mondo interno che ci aiuteranno a comprendere maggiormente il contesto storico degli eventi descritti ed offriranno allo spettatore un punto di vista unico e privilegiato.

