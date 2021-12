Gatto salva il padrone da un pericoloso serpente: si era nascosto tra le borse della spesa

Good News

In Australia Ricky Owens è stato avvertito dal suo gatto di un pericolo imminente. Tra le buste della spesa si era nascosto un serpente di un metro altamente pericoloso.

In Australia è abbastanza comune ritrovarsi faccia a faccia con un serpente. Anche in casa, soprattutto quando si lasciano le porte aperte. Fortunatamente, Ricky Owens è stato avvertito dal suo gatto, che ha scovato il serpente tra le buste della spesa e ha cercato in ogni modo di avvisare il padrone del pericolo.

Gatto scopre serpente in casa: era nascosto fra le buste della spesa

Ricky Owens vive nel sud-ovest dello stato del Victoria, in Australia. Un giorno, tornato a casa dopo aver fatto la spesa, trova il suo gatto che gioca in modo strano. Come racconta ad ABC News “Ero tornato a casa, mi ero appena seduto e ho notato che il mio vecchio gatto Gordon stava sbattendo contro una delle sedie a sdraio, sibilando e graffiando e poi saltando indietro“.

A quel punto, Ricky ha sollevato la poltrona, ma non ha trovato nulla. Quindi ha smesso di preoccuparsi ed è uscito. Quando è ritornato a casa, Gordon ha continuato a comportarsi in modo strano. Owens continua “Stavo prendendo del tè dal frigo e il gatto stava di nuovo grattando tra un paio di borse della spesa che avevo messo accanto al frigorifero“. Mentre raccoglieva le buste però, si ha scoperto cosa stava agitando così tanto il suo animale domestico: “Io, il gatto e il serpente, siamo saltati tutti in aria”.

Owens ha spiegato che il serpente ha cercato di nascondersi sotto il frigorifero. “Tutto quello che potevo vedere erano un paio di centimetri della pancia del [serpente] che pendeva da sotto il frigorifero“, ha detto. “Non sapevo quale fosse la testa e quale fosse la coda“. Owens ha quindi raccontato di aver tirato fuori il serpente da sotto il frigorifero e di averlo lanciato oltre la recinzione, rischiando molto.

Serpenti in casa: i consigli dell’esperto

Il serpente in questione era un serpente tigre altamente velenoso, lungo un metro.

Generalment,e in Australia i serpenti entrano in casa per trovare acqua e un ambiente fresco. ABC News riporta l’esperienza del cacciatore di serpenti ed educatore di Mount Gambier, David Miles.

Ha affermato che non è insolito trovare serpenti nelle case e ha avvertito le persone di non lasciare le porte aperte. “Ho sentito di serpenti che fanno il giro delle case per cercare di entrare“, ha detto Miles.

Il suo consiglio nel caso in cui venga rilevato un serpente all’interno di una casa è di cercare di contenerlo in un’area in modo che possa essere localizzato. “Le persone possono mettere del nastro adesivo lungo il fondo di una porta o persino utilizzare degli asciugamani per impedire ai serpenti di muoversi“, ha detto Miles.

L’esperto ha inoltre aggiunto che il clima più caldo innesca un aumento degli avvistamenti di serpenti in tutta la regione. “Quando ci sono giorni caldi, si muovono ancora di più“, ha concluso.