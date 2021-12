Independence Day: tutto quello che c’è da sapere sul film con Will Smith in onda su Italia1

TV e Spettacolo

Il canale Mediaset per la prima serata di lunedì 27 dicembre 2021 punta tutto su di un iconico film dal grande mix tra fantascienza e azione che vede tra gli altri la partecipazione degli amati Will Smith e Jeff Goldblum nei panni dei protagonisti. Nella pellicola del 1996 dal titolo Independence Day il mondo finisce per essere sotto attacco da parte di una specie aliena che mano mano cancella via gli storici monumenti delle città più importanti degli Stati Uniti oltre che ad intere città sparse in tutto il globo, toccherà ad una banda di sopravvissuti di escogitare il modo per fermare la distruzione del nostro pianeta.

La trama, il cast e le curiosità del film Independence Day, in onda in prima serata su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa di lunedì 27 dicembre 2021.

Independence Day: le curiosità ed il cast del film

Independence Day è una pellicola di fantascienza del 1996 divenuta ormai un vero e proprio cult. La regia è spettata a Roland Emmerich, amante e grande interprete del genere catastrofico che ha prodotto altri lavori conosciuti oltre a questo come The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo oltre a 2012.

Il film fu un vero caso dell’epoca grazie all’uso, ai tempi ancora non molto sviluppato, di una grande quantità di effetti speciali che gli valsero prima la nomination nella categoria e poi la vittoria dell’ambita statuetta ai premi Oscar del 1997.

La forza della pellicola insieme agli effetti grafici è di sicuro il cast di attori che presenta come punta di diamante gli amati Will Smith e Jeff Goldblum, attori che si affermano presso il grande pubblico proprio grazie a questa pellicola. Al loro fianco a completare il cast figurano gli altri interpreti Bill Pullman, Randy Quaid, Robert Loggia, Mary McDonnell, Brent Spiner, Judd Hirsh, Harvey Fierstein, Adam Baldwin, Margaret Colin, Vivica A.

Fox.

Independence Day: la trama della pellicola

In tre caotici giorni, dal 2 al 4 luglio, le sorti della Terra sono messe a dura prova a causa di una invasione aliena che intende radere al suolo tutto il nostro pianeta. Mentre inizialmente si pensava che delle strane interferenze ai sistemi di comunicazione dipendessero da alcuni agenti atmosferici, fanno la loro comparsa sulla Terra alcune navicelle spaziali giganti che radono al suolo New York, Los Angeles ed anche Washington prima di dirigere la loro furia su altri lidi. Toccherà ad una esiguo gruppo di sopravvissuti escogitare un piano per combattere gli alieni e scacciarli indietro.