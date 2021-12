Meteo per San Silvestro e Capodanno: le previsioni per il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022

Cronaca Italia

Le previsioni meteo per le giornate di San Silvestro e per il primo giorno dell'anno annunciano una possibile modifica nella condizioni metereologiche attuali, con cambio di temperature.

Con il weekend del 25 e 26 dicembre si è conclusa la prima parte di festività natalizie e ora in molti iniziano a domandarsi quale sarà la situazione metereologica per il 31 dicembre e l’1 gennaio. Le previsioni sembrano promettere un netto cambiamento, dovuto all’arrivo dell’alta pressione sulla nostra penisola. Il bel tempo potrebbe però non durare a lungo.

Meteo fra Natale e Capodanno: le previsioni per i prossimi giorni

Il fine settimana di Natale e Santo Stefano ha visto l’Italia interessata da condizioni meteo instabili e perturbate. Ora, per l‘ultima settimana del 2021, gli esperti di Centro Meteo Italiano fanno sapere che la situazione dovrebbe cambiare.

La giornata di oggi presenta ancora un susseguirsi di precipitazioni con nuvole e piogge diffuse, ma presto le condizioni meteo potrebbero variare. L’anticiclone africano porterà clima mite, insolito per il periodo, con temperature più elevate e oltre le medie. La situazione sinottica mostra profonde circolazioni depressionarie a latitudini più elevate. Dall’atlantico si muoverà una vasta saccatura diretta verso il Mediterraneo centrale, che provocherà un peggioramento delle condizioni meteo fra oggi e domani. Già a partire da oggi e nelle prime ore di domani ci saranno piogge e temporali sparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

La neve non cadrà al di sotto dei 1700-1800 metri.

Previsioni meteo per San Silvestro e Capodanno

Come previsto ormai da qualche giorno, per la fine della settimana appena iniziata è previsto l’arrivo dell’anticiclone africano.

I principali modelli mostrano una situazione sinottica caratterizzata da un promontorio anticiclonico in rimonta sopra al mar Mediterraneo centro-occidentale. Le condizioni meteo dovrebbero perciò rivelarsi più stabili dalla giornata di mercoledì fino a domenica.

Le temperature supereranno le media del periodo, anche di 10 gradi.

La situazione dovrebbe restare invariata al meno fino al primo fine settimana di gennaio. La prossima settimana potrebbe comunque essere interessata da una variazione, dovuta all’arrivo di una perturbazione sul Mediterraneo.