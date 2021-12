Sonia Bruganelli accusa Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip, la stoccata: “Bisogna essere più sinceri”

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip si torna a parlare dell’interesse di Alessandro Basciano per Sophie Codegoni. I due coinquilini negli ultimi giorni si sono parecchio avvicinati, ma numerosi sono i dubbi sollevati sull’atteggiamento della ragazza, che avrebbe di fatto accantonato l’amicizia con Jessica Selassié per stare con lui. Dallo studio Sonia Bruganelli accusa Sophie di non essere stata totalmente sincera.

Sophie Codegoni e l’interesse per Alessandro: “Curiosità forte“

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip. Cresce l’intesa e l’interesse tra i due, ma nel corso della puntata sono piombate numerose critiche sull’atteggiamento della ragazza.

L’ex tronista di Uomini e donne viene infatti accusata di aver accantonato l’amicizia con Jessica Selassié per passare più tempo con il nuovo inquilino di Cinecittà. Considerando, soprattutto, l’interesse della Princess per il ragazzo che, invece, ora pare decisamente preso per la Codegoni.

Sophie prova subito a fare chiarezza, spiegando per quale motivo si sia avvicinata a Basciano: “Io e Gianmaria erano 4 giorni che io mi ero staccata da lui. Il mio cuore non rispondeva e ho sempre detto che me ne accorgevo subito.

Caso vuole che è entrato Alessandro, in quel momento ho sentito una curiosità forte nel conoscerlo. Mi sono buttata rischiando. Io e Gianmaria passavamo notti intere a dirgli quanto non avessi un sentimento“. Interviene anche Jessica Selassié, che ammette: “Io sono la prima che le faccio battute per baciarsi. Se fossi stata in Sophie l’avrei già baciato“.

Sonia Bruganelli contro Sophie Codegoni: duro attacco in diretta

L’atteggiamento di Sophie Codegoni verso Alessandro Basciano è considerato ambiguo da Sonia Bruganelli, che prende parola dallo studio. L’opinionista del reality esprime il suo pensiero: “Io non capisco cosa blocchi Sophie dal dire la verità.

Perché lei continua a dire a Jessica che Alessandro non le piace? Alla tua amica avresti dovuto dirle: ‘Alessandro ha un interesse per me, mi spiace ma ho interesse a stare con lui’. Io credo che in realtà bisogna essere un po’ più sinceri, avresti fatto molta più bella figura“. La ragazza però conferma di aver sempre voluto mettere le cose in chiaro: “Sono sempre stata chiara e sincera“.

Parla anche Adriana Volpe, che invece lancia un’accusa verso Basciano, reo di aver illuso Jessica Selassié: “Ma neanche Alessandro è stato sincero, perché ha illuso tanto Jessica“.

Per smorzare la tensione e la delusione vissuta, la Princess chiude la questione con un’ironica affermazione: “Adesso sono tranquilla, fuori avrò milioni di uomini che mi stanno scrivendo“