SuperEnalotto estrazione lunedì 27 dicembre 2021: i numeri vincenti del SuperEnalotto ​estratti oggi

Superenalotto

In versione straordinaria al lunedì, a un passo dal chiudere il mese di dicembre 2021, oggi lunedì 27 dicembre 2021 si sono svolte le estrazioni del SuperEnalotto.

Oggi 27 dicembre si sono svolte anche le estrazioni del Lotto e del Million day. Leggi anche le vecchie estrazioni del Lotto, del Million day, insieme ad quelle del Superenalotto.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti

I numeri estratti oggi lunedì 27 dicembre 2021: 6 – 10 – 11 – 41 – 61 – 80. Numero Jolly 76. Numero SuperStar 47.

Come cambiano le estrazioni nei giorni di Festa

I giorni di Festa del mese di dicembre 2021 e gennaio 2022 costringono anche i giochi a cambiare la loro programmazione.

De seguito il programma delle prossime

L’estrazione n.154 di sabato 25 dicembre 2021 è posticipata a lunedì 27 dicembre 2021;

di sabato 25 dicembre 2021 è posticipata a l’estrazione n.1 di sabato 1 gennaio 2022 è posticipata a lunedì 3 gennaio 2022;

di sabato 1 gennaio 2022 è posticipata a l’estrazione n.3 di giovedì 6 gennaio 2022 è posticipata a sabato 8 gennaio 2022;

di giovedì 6 gennaio 2022 è posticipata a l’estrazione n.4 di sabato 8 gennaio 2022 sarà lunedì 10 gennaio 2022.

Come funziona l’estrazione

Lee sfere vengono inserite con cura nelle urne pronte per l’estrazione. L’ultima cosa da controllare è che non vi siano più giocate da registrare ed arrivate le ore 19:30 può iniziare l’operazione che porterà a galla la sestina vincente di giornata.

L’estrazione avviene a Roma nella sede dei Monopoli di Piazza Mastai. Il flusso d’aria ad alta pressione mescola le palline assicurando la casualità della loro estrazione. L’operazione sarà composta da due fasi: una per la sestina vincente e il numero Jolly mentre la seconda dedicata al numero Superstar.

L’operazione si conclude con il documento ufficiale con i 7 numeri (6 + il numero Jolly) e il numero SuperStar che viene firmato e controfirmato dai Presidenti della Commissione di controllo.

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.