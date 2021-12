Alex Belli attaccato dalla sua ex Hellen Scopel: gravi accuse nei confronti dell’ex concorrente del GF Vip

Grande Fratello

Hellen Scopel esce allo scoperto e racconta la sua versione dei fatti sulla relazione con Alex Belli, suo ex fidanzato e ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Alex Belli è finito ancora una volta sotto i riflettori, dopo essere stato squalificato dalla Casa del Grande Fratello Vip per non aver rispettato le norme anti Covid. Questa volta il motivo per cui si parla di Alex Belli, è da attribuire alle parole della sua ex fidanzata Hellen Scopel. Quest’ultima ha parlato di lui nel corso di un’intervista fornendo dettagli sulla loro relazione e su alcuni presunti comportamenti particolarmente discutibili dell’attore.

Alex Belli “smascherato” dalla ex fidanzata: le dichiarazioni di Hellen Scopel

In questi giorni, l’ex fidanzata di Alex Belli, Hellen Scopel avrebbe fatto luce su nuove vicende inedite relative al periodo del loro rapporto.

L’ex modella ha parlato ai microfoni del magazine Di Più della loro relazione e degli esordi del gieffino come attore. “Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo” ha dichiarato la Scopel. “Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum” ha inoltre aggiunto. “Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato!” ha ancora osservato l’ex fidanzata di Belli.

Hellen Scopel rompe il silenzio sul rapporto con Alex Belli

Come ricordato da lei stessa, la relazione fra Hellen Scopel e Alex Belli è durata 3 anni.

Nel corso della sua intervista, l’ex modella ha parlato della loro storia come caratterizzata da tradimenti e atteggiamenti aggressivi. “Non l’ho denunciato, ora lo farei“ ha riferito a Di Più Tv. Come ammesso da lei stessa, Hellen avrebbe scoperto i tradimenti da parte di Alex Belli. L’attore sarebbe stato solito salvare i numeri di telefono delle ragazze con nomi maschili per non farla insospettire, ma lei avrebbe comunque letto alcuni messaggi dai contenuti espliciti.

Oltre ad aver parlato del periodo del loro rapporto, la modella avrebbe poi anche riportato ciò che sarebbe avvenuto in seguito.

Hellen avrebbe infatti svelato un altro retroscena, dichiarando che Alex avrebbe tradito la sua ex moglie Katarina Raniakova, proprio con lei. “Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo, non ho più voluto vederlo” ha ammesso.

Chi è Hellen Scopel, l’ex fidanzata di Alex Belli

Hellen Scopel è un ex attrice ed ex modella, è stata finalista a Miss Italia 2006, ha anche partecipato a un’edizione di Uomini e Donne. Hellen ed Alex si sarebbero incontrati la prima volta nel 2004 ad una festa, quando entrambi stavano muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Ai tempi, riferisce Fanpage.it, lui stava lavorando in una radio di Parma.