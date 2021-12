Auguri capodanno 2022 frasi WhatsApp: migliori frasi di auguri da scambiarsi su WhatsApp con amici e parenti

Sai che...

Le festività come Capodanno significano un inevitabile assalto ai servizi di messaggistica come WhatsApp, che permettono di mandare velocemente e facilmente gli auguri a chiunque si voglia. Con le restrizioni imposte dal Covid, la tecnologia si rivela ancor più utile del solito per unire le persone tra di loro. Allo scoccare della mezzanotte di Capodanno milioni di messaggi vengono inviati sulla piattaforma di WhatsApp, collegando tutta l’Italia e tante altre parti del mondo. Ecco alcuni suggerimenti sulle migliori frasi da mandare su WhatsApp per gli auguri di Capodanno.

Le migliori frasi per augurare buon anno

Se volete fare degli auguri “standard”, o inoltrare un singolo messaggio a tutta la vostra rubrica, ci sono le classiche frasi adatte per ogni Capodanno che abbiamo letto e ricevuto in questi anni.

Da “Auguro a te e a tutta la tua famiglia per un 2022 ricco di successi!“. Oppure un grande classico è anche “Stiamo per scrivere la prima pagina di un libro lungo 365 pagine. Ti auguro che sia pieno di felicità e soddisfazioni!” o ancora “Ti auguro che il Nuovo Anno inizi bene, prosegua come desideri e termini dandoti tutti quello per cui hai lavorato“. Come dimenticare poi il classico dei classici: “Ti auguro un nuovo anno che sia 2022 volte migliore di quello passato per te e per la tua famiglia“.

Gli auguri da scambiare con delle persone speciali

Se volete inviare un messaggio di auguri a una persona più speciale, concentratevi su degli aforismi e su delle frasi che abbiano un significato più profondo.

“Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi una persona migliore.” (Benjamin Franklin).

“Salutiamo insieme questo nuovo anno, che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore!

” (Victor Hugo).

Un altro classico che comunque fa sempre il suo effetto è: “Felice anno nuovo!

Possa il miglior giorno del tuo passato essere il peggior giorno del tuo futuro!“

Le frasi di auguri più divertenti da mandare su Whatsapp

Se invece preferite strappare un sorriso alla persona a cui invierete il messaggio, optate per una frase di auguri e un pensiero più simpatici. “Auguri a tutti quelli che per festeggiare capodanno con qualcosa di rosso indosseranno il proprio estratto conto.” (Fragmentarius, Twitter). Dal web arriva un’altra soluzione: “Per questo 2021 che se ne va, solo una cosa c’è da dire: menomale ti levi di torno.

Al 2022 che arriva invece direi: comportati bene e non fare come il 2020 e il 2021“.