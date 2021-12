Un autobus trasformato in studio di arte mobile, l’incredibile progetto di una giovane madre

Good News

Una giovane madre americana ha avuto un'idea alquanto creativa per aiutare la sua comunità. La donna ha infatti trasformato un bus in uno studio di arte mobile, per insegnarla a tutti.

Durante il difficile periodo della pandemia, una madre di Houston, in Texas, ha ideato un progetto del tutto particolare per aiutare le persone tramite la sua creatività ed il potere dell’arte. Grazie al suo atto di gentilezza si è dimostrata capace di riportare il sorriso in un periodo buio.

Trasforma uno scuolabus in un laboratorio d’arte mobile

Come riportato sul sito del suo stesso progetto “HTX art“, già negli anni precedenti, Veronica Cabrera-Moreno ha spesso organizzato eventi di volontariato per aiutare la sua comunità. Ed anche grazie al sostegno e all’ispirazione data dai suoi figli, ha iniziato ad alimentare sempre più la sua passione per l’arte e la pittura, tramandata da suo padre.

Durante il buio periodo della pandemia ha quindi deciso, con l’aiuto della sua famiglia, di trasformare un vecchio bus in uno studio artistico mobile, in modo da raggiungere tutti i componenti della sua comunità e sostenerli tramite l’arte.

Lo straordinario progetto “HTX art”, fondato da Veronica, nasce anche grazie al contributo economico di centinaia di donatori e al sostegno di vari enti no profit.

Un magico bus per insegnare l’arte

Grazie al suo studio mobile, questa giovane madre è riuscita ad offrire molti progetti artistici e lezioni di pittura in maniera del tutto gratuita, aiutando persone con pochi mezzi e quasi nessun accesso al mondo dell’arte.

Ha poi donato vari kit per la pittura non solo ai bambini, ma anche agli anziani e i disabili, componenti della comunità che spesso vengono dimenticati, ma che urgono di un forte aiuto. Per Veronica il bus è anche un modo per esprimere la sua arte e pubblicizzare il suo lavoro, spesso infatti realizza murales, body art e dipinti.

Organizza anche esperienze a pagamento per feste di compleanno o eventi speciali.

HTX art dimostra di essere un progetto incredibilmente necessario in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.

Secondo la fondatrice stessa, è infatti in grado di dare la possibilità di esprimersi, tramite l’arte, a chi altrimenti non potrebbe farlo. Veronica crede davvero nel potere positivo dell’arte, che contribuisce a far crescere la consapevolezza e le passioni nei bambini e ad alimentare la speranza nei più bisognosi.