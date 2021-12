Bar Stella con Stefano De Martino: il conduttore racconta il suo nuovo programma che inizia oggi

Programmi TV

Stefano De Martino apre per la prima volta in stagione il suo Bar Stella, luogo di ritrovo di tanti personaggi divertenti e comici che daranno vita ad una atmosfera famigliare e scanzonata. Tutto quello che c'è da sapere sulla prima puntata dello show.

Apre i battenti il nuovo e divertente Bar Stella voluto dal conduttore Stefano De Martino per continuare la storica tradizione di famiglia. Il primo dei quattro appuntamenti in programma su Rai2 va in onda oggi martedì 28 dicembre 2021 in seconda serata a partire dalle ore 22:50 circa e promette di far divertire il pubblico collegato da casa con un interessante mix di ironia, citazioni e canzoni portata dagli stravaganti clienti del bar. Al fianco del presentatore ci sarà la Disperata Erotica Band ed un insieme di collaboratori e personale sui generis che daranno vita ad un’atmosfera amichevole e famigliare proprio come accade nel Bar Stella creato dal bisnonno di Stefano quasi 100 anni fa.

Tutto quello che c’è da sapere sul primo appuntamento con il programma.

Bar Stella: Stefano De Martino conduce la prima puntata dello show

Stefano De Martino apre i battenti del Bar Stella per la prima volta in stagione martedì 28 dicembre 2021. La seconda serata del canale ospiterà tutte e quattro le puntate, più un meglio di, del nuovo programma che promette agli spettatori di far vivere un clima famigliare ed amichevole proprio come nei bar di paese che popolano la nostra grande penisola.

Uno show scanzonato ed ironico che intende riportare alla memoria dei telespettatori le atmosfere magiche e divertenti già vissute sul canale grazie ai programmi di Renzo Arbore, di cui il presentatore di Torre Annunziata è grande fan ed amico.

A partire dalle ore 22:50 circa il secondo canale si trasforma della casa della risata, dove Stefano De Martino accompagnato dalla Disperata Erotica Band diretta dal Maestro Pino Perris e dai personaggi che lavorano nel bar come Herbert Ballerina e tutti gli altri tesseranno un elogio della normalità, con tutti i suoi equivoci e la sua simpatia. Puntata dopo puntata la trasmissione mostrerà al pubblico un insieme di clienti che popolerà il Bar Stella ricostruito a partire dalle foto vere estratte dall’archivio di famiglia del conduttore stesso.

Guarda il video:

Stefano De Martino e il suo Bar Stella

“Il movente dello show è romantico e nostalgico ma raccolto, non avremo scenografie stratosferiche ma intime. Nonno mi teneva con sé, papà lavorava. Il bar ha chiuso. Non c’è più nessuno. Ma è stato un punto di riferimento importante“, racconta ad Ansa. “Torre Annunziata ha avuto un periodo d’oro, da qui passavano grandi artisti, che dopo i loro spettacoli si fermavano con amici, o le loro compagnie, tra questi Claudio Villa, Little Tony, Mario Merola, Roberto Murolo, ricordo una sera Corrado, la gente impazzita ha fatto un piccolo show al centro del locale che era molto spazioso.

Poi le persone venivano a vedere le partite, ma anche Lascia o raddoppia“.